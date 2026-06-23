Повторение «катастрофы» 2024 года?! Дачники Актау боятся потерять свои огороды из-за дефицита воды

Жители нескольких садоводческих товариществ Актау бьют тревогу из-за перебоев с подачей воды для полива. По словам дачников, ограничения уже поставили под угрозу урожай и плодовые деревья, а многие владельцы участков опасаются повторения ситуации 2024 года, когда из-за нехватки воды погибли многолетние насаждения, передает Lada.kz .

фото прислано жителями Актау

В редакцию Lada.kz обратилась представитель садоводческого общества «Оазис», расположенного в районе ТЭЦ-1. По ее словам, в последние недели ТОО «МАЭК» уже несколько раз отменяло запланированные поливы.

По графику воду для полива подают два раза в неделю – по вторникам и субботам, всего на два часа. Поливной сезон начинается в мае, а в апреле обычно проводится опрессовка сетей. В этом году уже отменили пять поливов, причем последние два подряд. На такой жаре растения долго без воды не выдержат, - рассказала женщина.

По ее словам, проблема затронула не только «Оазис», но и садоводческие общества «Родничок» и «Урожай-Актау».

Дачники отмечают, что большинство владельцев участков – пенсионеры, для которых огород остается важным подспорьем к семейному бюджету.

Заказывать водовозку очень дорого. При пенсии в 100-120 тысяч тенге платить 15 тысяч за шесть кубометров воды крайне сложно. Такой объем хватает максимум на 10 дней, и то если есть большие емкости для хранения воды. У многих их просто нет, - говорят огородники.

Жители напоминают, что аналогичная ситуация уже возникала летом 2024 года.

Тогда погибло много деревьев – абрикосы, вишни, вся клубника, малина и другие культуры. Мы боимся, что история повторится, - отмечают владельцы участков.

В ТОО «МАЭК» подтвердили ограничения подачи воды и объяснили их сложной ситуацией с водоснабжением города.

В связи с увеличением потребления питьевой воды в городе Актау, а также повышением температуры морской воды, что повлияло на снижение выработки дистиллята опреснительными установками, ограничена подача воды для полива в огороднические хозяйства. Данная мера направлена на обеспечение устойчивого водоснабжения города, - сообщили на предприятии.

В компании добавили, что после стабилизации производственных показателей и снижения нагрузки на систему подача воды для полива будет восстановлена.

Кроме того, в МАЭК отметили, что возможность временного ограничения подачи воды предусмотрена договором на водоснабжение, заключенным между предприятием и общественным объединением «Оазис».

Тем временем дачники надеются, что ситуация разрешится как можно скорее. По их словам, в условиях летней жары каждая неделя без полива может привести к серьезным потерям урожая и гибели многолетних насаждений, восстановление которых займет не один год.

Между тем ранее руководитель управления энергетики и ЖКХ Бердибек Картбаев рассказывал, что суточная потребность региона в воде составляет 200-210 тысяч кубов, тогда как производство – 250 тысяч кубов. Он заверил, что на сегодня ресурсов хватает, в том числе в период пиковой нагрузки – в летнюю жару. В акимате заверяли, что регион предолел дефицит и вышел на небольшой профицит.