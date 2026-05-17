«Где горячая вода?»: жители Актау массово жалуются после обещаний МАЭКа

Фото: скриншоты комментариев. Сгенерировано при помощи ИИ

Несмотря на официальные заявления о возобновлении подачи горячей воды с 16 мая, жители разных микрорайонов массово жалуются, что из кранов по-прежнему течет холодная.

Особенно эмоционально пользователи отреагировали на сообщение от ТОО «МАЭК» о том, что с 16 мая горячее водоснабжение восстановлено по тупиковой схеме, а температура воды соответствует установленному регламенту.

Однако жители 3, 12, 13, 14, 16, 19, 27, 28, 34 и других микрорайонов утверждают обратное. В комментариях люди делятся тем, что оставляли открытыми краны на длительное время в надежде, что после слива холодной воды появится горячая. Некоторые возмущены тем, что вынуждены «сливать холодную воду через счетчики горячей».

Вы зачем обманываете население? Где горячая вода?, - пишут пользователи.

Часть горожан считает, что между МАЭКом и ГКП «Каспий жылу, су арнасы» отсутствует координация, поскольку службы, по мнению жителей, перекладывают ответственность друг на друга.

Некоторые актаусцы уже заявили, что готовы обращаться с жалобами через E-otinish и требуют официальных разъяснений от коммунальных предприятий и акимата.

Напомним, ранее в ТОО «МАЭК» озвучили дату подачи горячей воды в Актау.