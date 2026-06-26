Раскопки в Актау вызвали вопросы у жителей

Местные жители заметили земляные работы в 38 микрорайоне и предположили, что на участке готовятся к очередной точечной застройке. В городском акимате разъяснили, с чем на самом деле связаны раскопки, сообщает Lada.kz .

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В редакцию Lada.kz обратились жители 38 микрорайона, обеспокоенные проводимыми земляными работами. По их словам, на участке ведутся раскопки, из-за чего у них возникли вопросы.

За разъяснениями корреспондент Lada.kz обратился в городской акимат.

Как сообщили чиновники, проводимые работы не связаны с возведением новых зданий.