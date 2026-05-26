Таинственный объект: стройка без ограждения вызвала вопросы у жителей Актау

Жители 19А микрорайона пожаловались на две строительные площадки без ограждения и паспорта объекта. По словам горожан, рядом постоянно играют дети, а обращения жителей уже несколько месяцев остаются без результата, сообщает Lada.kz .

Фото жителей 19А микрорайона

Жители 19А микрорайона сообщили о двух строительных объектах возле дома №12, где начались работы. Однако, по словам горожан, на территории отсутствуют ограждение и паспорт объекта, из-за чего неизвестно, что именно строится и кто является застройщиком.

Как говорят люди, рядом со стройкой регулярно играют дети, что вызывает серьезные опасения за их безопасность.

Горожане утверждают, что обращались с жалобой еще два месяца назад. Тогда в одном из Telegram-чатов ответственные лица пообещали «проверить и принять меры», однако с тех пор ситуация не изменилась.

Ничего не поменялось, только кирпичей стало больше, - сообщили жители.

В управлении государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области (ГАСК) сообщили, что по данному вопросу ожидается письмо от городского отдела архитектуры.