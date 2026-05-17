Нонсенс или норма? Стройка перекрыла запасной выезд в Актау

На этот раз вопросы вызвал объект, который возводят в 11А микрорайоне слева от кафе «Шик».

По словам горожан, здание строится вплотную к автостоянке и перекрывает аварийный выезд.

Снова идет уплотнение города. Уже не остается свободного пространства. Самое главное – перекрыли выезд, который может понадобиться в экстренной ситуации, - говорят жители.

Люди интересуются, насколько законно ведется строительство.

Корреспондент Lada.kz обратился за разъяснениями в управление государственного архитектурно-строительного контроля.

Чиновники сообщили, что все необходимые разрешительные документы у застройщика имеются. На данном участке возводится коммерческий объект.

Вопрос касательно того, что стройка перекрыла запасной выезд, остается открытым.