Нонсенс или норма? Стройка перекрыла запасной выезд в Актау

Местные жители вновь обеспокоены очередной стройкой в 11А микрорайоне. Насколько законно ведется строительство, узнавал корреспондент Lada.kz.
На этот раз вопросы вызвал объект, который возводят в 11А микрорайоне слева от кафе «Шик».
По словам горожан, здание строится вплотную к автостоянке и перекрывает аварийный выезд.
Снова идет уплотнение города. Уже не остается свободного пространства. Самое главное – перекрыли выезд, который может понадобиться в экстренной ситуации, - говорят жители.
Люди интересуются, насколько законно ведется строительство.
Корреспондент Lada.kz обратился за разъяснениями в управление государственного архитектурно-строительного контроля.
Чиновники сообщили, что все необходимые разрешительные документы у застройщика имеются. На данном участке возводится коммерческий объект.
Вопрос касательно того, что стройка перекрыла запасной выезд, остается открытым.
