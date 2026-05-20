20.05.2026, 18:12

Парадокс по-актауски: скандальная стройка оказалась законной

Общество | Сергей Кораблев

В управлении государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК) прокомментировали резонанс вокруг стройки в 11А микрорайоне, где водители пожаловались на перекрытый запасной выезд, сообщает Lada.kz.

Фото автора
Фото автора

В ГАСК сообщили, что заказчиком были выполнены все предусмотренные законодательством организационные и разрешительные процедуры, необходимые для начала строительства объекта.

По информации ведомства, городской отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства утвердил эскизный проект и выдал архитектурно-планировочное задание №99821 от 29 июля 2025 года.

Также был разработан рабочий проект, который прошел комплексную вневедомственную экспертизу. По итогам рассмотрения проектной документации выдано положительное заключение экспертизы №MGEX-0139/25 от 12 сентября 2025 года.

В ГАСК подчеркнули, что проект признан соответствующим требованиям архитектурной, санитарной, экологической и технической безопасности.

Кроме того, в ведомстве заявили, что уведомление о начале строительно-монтажных работ было официально направлено 15 сентября 2025 года через государственную систему уведомительного порядка.

Срок строительства объекта установлен с 15 сентября 2025 года по 15 сентября 2026 года.

Касательно пожарной безопасности в ГАСК отметили, что организация пожарных проездов и другие противопожарные мероприятия были рассмотрены в рамках комплексной экспертизы проекта. Поэтому предусмотренные проектом решения соответствуют действующим нормам. При этом проверка правильности выданного экспертного заключения относится к компетенции Палаты экспертных организаций.

 

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

