Стройка без финала: торговый центр в Актау не могут открыть уже третий год

Строительство торгового центра «Жібек жолы» (Шелковый путь) на месте бывшего городского рынка затянулось на несколько лет и вызывает всё больше вопросов у жителей Актау, сообщает Lada.kz .

Изначально завершить проект планировали летом 2023 года. Позже сроки перенесли на осень 2024 года. Однако уже наступил 2026 год, а объект по-прежнему не введён в эксплуатацию.

По словам жителей, сроки открытия центра до сих пор не определены, и многие задаются вопросом, сколько еще продлится строительство.

В городском акимате сообщили, что на объекте продолжаются работы по внутренней планировке и благоустройству территории.

Согласно обновленным данным, открытие торгового центра запланировано на первое полугодие 2026 года.

Заказчик строительства в лице ТОО «ПФ Магаш» объяснил причину, по которой затянулся процесс.