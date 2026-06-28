Каракуртов в Мангистау стало больше: ученый объяснил появление опасных пауков возле жилых домов

Жители Актау все чаще сообщают о наличии каракуртов не только в степи, но и вблизи жилых кварталов. Корреспондент Lada.kz побеседовал с заведующим лабораторией арахнологии и других беспозвоночных Института зоологии РК Айдыном Есжановым и выяснил, что речь не идет о «нашествии» или изменении поведения пауков — причина в естественном увеличении их численности и изменении городской среды, передает Lada.kz .

фото архив Lada.kz

По словам ученого, Мангистауская область исторически входит в естественный ареал обитания этого вида. При этом для каракуртов характерны циклические колебания численности.

«Да, это каракурт. Рост его численности и появление в городской среде наблюдаются уже не первый год. Для этого вида характерны естественные циклы увеличения численности — через четыре, восемь, двенадцать, двадцать четыре года и более длительные периоды. Именно в такие годы увеличивается количество встреч с человеком, а также число укусов людей и домашних животных», — пояснил Айдын Есжанов.

Специалист призывает не использовать громкие формулировки вроде «нашествие» или «агрессивные пауки». По его словам, происходящее в регионе нужно воспринимать, как нормальное явление.

«Никакого нашествия или повышения агрессивности нет. Пауков просто стало больше, поэтому вероятность встретить их значительно выше. Соответственно увеличивается и риск случайного контакта с человеком или животными», — отметил он.

По словам арахнолога, массовое появление каракуртов в городах Казахстана началось еще несколько лет назад. Первые подобные случаи фиксировались в Алматы в 2023 году, затем сообщения поступали из Атырау, Шымкента, Павлодара и других регионов страны. Теперь аналогичная ситуация наблюдается и в Актау.

Одной из причин ученый называет изменение городской среды.

«Современные города сами создают благоприятные условия для каракуртов. Активное строительство, развитие инфраструктуры, стихийные свалки увеличивают количество мест, пригодных для их обитания. Кроме того, города становятся теплее зимой за счет транспорта и отопительных систем. В сочетании с процессами аридизации климата это облегчает паукам освоение городской территории», — объяснил Айдын Есжанов.

Он также опроверг мнение о нехватке пищи у каракуртов вне городской среды и появление пауков в Актау из-за этого фактора.

«Кормовой базы сейчас достаточно. Каракурты — обязательные хищники, они питаются исключительно живой добычей. Если бы пищи не хватало, их численность, наоборот, снижалась бы», — подчеркнул специалист.

По его словам, для Актау подобная ситуация вполне закономерна, поскольку город расположен в пустынной зоне, а влияние Каспийского моря лишь частично смягчает климат.

На фото: заведующий лабораторией арахнологии и других беспозвоночных Института зоологии РК Айдыном Есжановым. Источник

Как обезопасить себя

Специалисты рекомендуют соблюдать простые меры предосторожности:

не трогать пауков руками и не пытаться их поймать;

внимательно осматривать обувь, одежду, строительные материалы и хозяйственные помещения, если они долго находились на улице;

при работе на дачных участках пользоваться плотными перчатками и закрытой одеждой;

регулярно очищать придомовую территорию от мусора, сухой травы и строительных отходов, где могут устраивать убежища пауки;

при укусе немедленно обратиться за медицинской помощью, не занимаясь самолечением.

По словам ученого, соблюдение этих рекомендаций позволяет существенно снизить риск опасной встречи с каракуртом.

Справочно:

Облигатный (или обязательный) хищник означает, что животное не может питаться растительной пищей или органическими остатками. Оно выживает только за счет охоты на других живых животных.

Напомним, ранее сообщалось, что за первые 10 дней июня пять детей были госпитализированы в тяжёлом состоянии после укусов каракурта. С обращением к населению по поводу этой проблемы выступил и руководитель Мангистауской областной больницы Берик Каунов.