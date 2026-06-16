Каракурты атакуют Мангистау: медики рассказали, что делать при укусе паука

В Мангистауской области с наступлением летнего сезона увеличилось количество обращений за медицинской помощью после укусов каракуртов. Об этом в интервью Lada.kz сообщил руководитель ГКП на ПХВ «Мангистауская областная многопрофильная больница» Берик Каунов.

Фото Института зоологии РК. Архив Lada.kz

По его словам, только в МОБ с начала сезона уже обратились шесть человек, пострадавших от укусов ядовитого паука. Аналогичные случаи фиксируются и в других населённых пунктах области, включая Жанаозен, Бейнеу, Шетпе и Жетыбай.

На сегодняшний день отмечается рост числа обращений граждан с укусами каракурта. Только в нашу клинику уже обратились шесть пациентов с данной проблемой. Кроме того, аналогичные случаи регистрируются и в других медицинских организациях области. Это связано с сезонной активностью каракурта в летний период, - отметил руководитель медицинского учреждения.

Медики отмечают, что в этом году каракурты активизировались раньше обычного.

Обычно пик обращений приходится на июль и август. Но сейчас только середина июня, а число пострадавших уже вызывает обеспокоенность. Есть риск, что к разгару лета статистика станет еще выше. Поэтому просим жителей не пренебрегать мерами безопасности и при укусе незамедлительно обращаться за медицинской помощью, - подчеркнул Берик Каунов.

Врачи призывают соблюдать меры предосторожности. Специалисты рекомендуют не ходить босиком по степным участкам и пустырям, использовать закрытую одежду и высокую обувь при работе на открытом воздухе, а также внимательно осматривать одежду и обувь перед использованием. Не следует оставлять вещи на улице на ночь, а придомовые территории необходимо регулярно очищать от сухой травы, мусора и камней, где могут прятаться пауки.

При обнаружении каракурта специалисты советуют не пытаться уничтожить его самостоятельно и не брать паука в руки, а обращаться в соответствующие службы для проведения дезинсекционных мероприятий.

Особую опасность представляет яд каракурта, который способен вызывать тяжёлые осложнения. Поэтому при укусе важно как можно быстрее обратиться за медицинской помощью.

При укусе необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью, так как своевременно начатое лечение позволяет избежать серьёзных осложнений, - подчеркнул руководитель областной многопрофильной больницы.

Врачи напоминают: самолечение в таких случаях недопустимо, а своевременное обращение к специалистам значительно снижает риск тяжёлых последствий для здоровья.

Чем опасен укус каракурта

Каракурт считается одним из самых ядовитых пауков, обитающих в Казахстане. Его яд оказывает сильное воздействие на нервную систему человека.

После укуса человек может сначала почувствовать лишь лёгкую боль или жжение в месте поражения. Однако уже через 15-60 минут нередко появляются более серьёзные симптомы:

сильная боль, распространяющаяся по всему телу;

мышечные спазмы и судороги;

боли в животе, груди и пояснице;

повышение артериального давления;

учащённое сердцебиение;

потливость, слабость, тревожность;

тошнота и рвота;

затруднённое дыхание.

Особенно тяжело укусы могут переносить дети, пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Специалисты отмечают, что при своевременном обращении за медицинской помощью большинство пострадавших успешно выздоравливают. Однако без лечения яд каракурта способен вызвать тяжёлую интоксикацию организма и серьёзные осложнения.

Что делать при укусе:

немедленно обратиться за медицинской помощью;

ограничить физическую активность;

по возможности зафиксировать укушенную конечность;

не заниматься самолечением и не пытаться самостоятельно вскрывать или прижигать место укуса.

Врачи подчёркивают: при подозрении на укус каракурта лучше не ждать развития симптомов, а сразу обратиться в ближайшее медицинское учреждение.