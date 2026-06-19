Нашествие каракуртов: жители пригорода Актау просят помощи властей

Жители пригорода Актау сообщают о резком увеличении численности каракуртов. Опасных пауков в этом году стало в несколько раз больше, чем раньше, сообщает Lada.kz .

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Жители села Сайын Шапагатов массово обсуждают в местных чатах проблему распространения каракуртов. Сельчане пересылают друг другу фотографии опасных пауков и предупреждают соседей о необходимости соблюдать осторожность.

Один из жителей рассказал, что только на территории своего двора обнаружил шесть каракуртов. Другой же сельчанин собрал более 20 штук.

Раньше они тоже встречались, но в этом году их стало в два-три раза больше, чем в предыдущие годы, - отметил сельчанин.

По словам жителей, каракуртов находят не только внутри населенного пункта, но и за его пределами. Люди опасаются за безопасность детей и домашних животных.

Особую тревогу вызывает то, что некоторые сельчане пытаются самостоятельно бороться с пауками, используя различные химические средства.

Люди сами травят чем попало, а это может быть опасно для жизни и здоровья, - говорят местные жители.

На данный момент информации о пострадавших от укусов каракуртов или летальных случаях не поступало. Сельчане заявляют, что проблему нельзя оставлять без внимания, и просят власти организовать обследование территории и принять меры по снижению численности опасных пауков.