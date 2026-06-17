18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
487.17
565.65
6.72
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
17.06.2026, 10:08

В Мангистау от укусов каракурта пострадали 23 жителя

Общество 0 1 661 Гульмира Садырова

С начала сезона повышенной активности членистоногих в больницы региона продолжают поступать извещения о пострадавших гражданах. В Мангистауской области от укусов каракурта пострадали 23 человека. Об этом проинформировал Мухтар Сербаев, руководитель регионального департамента санитарно-эпидемиологического контроля, передаёт Lada.kz.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Похожие новости

Он отметил, что ситуация, связанная с укусами пауков-каракуртов в регионе, находится на постоянном контроле.

«Из 23 случаев семь относятся к Мангистаускому району, по шесть человек пострадали в Бейнеу и Мунайлы, два жителя обратились за медицинской помощью в Каракиянском районе, по одному человеку — в Актау и Жанаозене. В Тупкараганском районе фактов не зарегистрировано. Призываю жителей и гостей региона соблюдать меры предосторожности во время отдыха на природе и проведения полевых работ. В случае укуса паука необходимо незамедлительно обратиться в ближайшее медицинское учреждение. Своевременное введение специальной сыворотки позволяет предотвратить развитие тяжелых осложнений. Самолечение недопустимо», — прокомментировал Мухтар Сербаев.

Как выглядит укус каракурта?

В месте укуса обычно наблюдается покраснение диаметром 1,5–3 мм и отек. На коже заметны две четкие точки прокола, расположенные на расстоянии 0,5–0,7 мм друг от друга.

Каковы симптомы отравления после укуса каракурта?

После укуса человек ощущает жгучую боль в месте поражения. Возможно также онемение тканей вокруг укуса.

Каковы общие симптомы?

Сонливость, слабость, беспокойство, нарушение координации движений, головокружение, головная боль, тошнота и рвота, повышенное потоотделение, тахикардия, снижение артериального давления, потеря сознания, коллапс, боли в пояснице и конечностях, нарушение нервно-мышечной деятельности, отсутствие мочеиспускания, нарушения дыхания.

При несвоевременном обращении за медицинской помощью возможны тяжелые осложнения, вплоть до летального исхода.

Что делать при укусе каракурта?

При укусе каракурта или другого ядовитого насекомого необходимо незамедлительно обратиться в медицинское учреждение либо вызвать скорую помощь. Пострадавшему будет оказана необходимая медицинская помощь, а при необходимости он будет госпитализирован.

Рекомендации для населения:

Соблюдать осторожность в степных и пустынных местностях;

Носить плотные перчатки и закрытую одежду;

Не проверять руками пространства между камнями, деревьями и травой;

Перед использованием встряхивать одежду и обувь;

Поддерживать чистоту в палатках и местах отдыха;

Своевременно убирать мусор и сухую траву возле дома;

Не допускать детей в места возможного обитания каракуртов;

Соблюдать меры предосторожности во время отдыха на природе;

Не ходить босиком по открытой местности;

Носить закрытую плотную обувь;

Перед прогулкой и перед надеванием тщательно осматривать одежду и обувь.

 

1
0
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Иностранцы начали бойкотировать главный курорт КазахстанаНовости Казахстана
11.06.2026, 11:41 0
В Казахстане появятся три выходных подряд в июле 2026 годаНовости Казахстана
22.05.2026, 17:07 0
Счет за связь вырастет: как Beeline, Tele2, Altel и Kcell изменят тарифы с 1 июня в РКНовости Казахстана
28.05.2026, 16:03 0
Красная кнопка Нацбанка: после каких сумм на Kaspi или Халык казахстанцам заблокируют счетаНовости Казахстана
18.05.2026, 08:39 0
Новые правила входа в Kaspi или Halyk: что изменится для миллионов казахстанцев с 12 июляНовости Казахстана
29.05.2026, 14:16 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь