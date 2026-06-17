В Мангистау от укусов каракурта пострадали 23 жителя

С начала сезона повышенной активности членистоногих в больницы региона продолжают поступать извещения о пострадавших гражданах. В Мангистауской области от укусов каракурта пострадали 23 человека. Об этом проинформировал Мухтар Сербаев, руководитель регионального департамента санитарно-эпидемиологического контроля, передаёт Lada.kz .

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Он отметил, что ситуация, связанная с укусами пауков-каракуртов в регионе, находится на постоянном контроле.

«Из 23 случаев семь относятся к Мангистаускому району, по шесть человек пострадали в Бейнеу и Мунайлы, два жителя обратились за медицинской помощью в Каракиянском районе, по одному человеку — в Актау и Жанаозене. В Тупкараганском районе фактов не зарегистрировано. Призываю жителей и гостей региона соблюдать меры предосторожности во время отдыха на природе и проведения полевых работ. В случае укуса паука необходимо незамедлительно обратиться в ближайшее медицинское учреждение. Своевременное введение специальной сыворотки позволяет предотвратить развитие тяжелых осложнений. Самолечение недопустимо», — прокомментировал Мухтар Сербаев.

Как выглядит укус каракурта?

В месте укуса обычно наблюдается покраснение диаметром 1,5–3 мм и отек. На коже заметны две четкие точки прокола, расположенные на расстоянии 0,5–0,7 мм друг от друга.

Каковы симптомы отравления после укуса каракурта?

После укуса человек ощущает жгучую боль в месте поражения. Возможно также онемение тканей вокруг укуса.

Каковы общие симптомы?

Сонливость, слабость, беспокойство, нарушение координации движений, головокружение, головная боль, тошнота и рвота, повышенное потоотделение, тахикардия, снижение артериального давления, потеря сознания, коллапс, боли в пояснице и конечностях, нарушение нервно-мышечной деятельности, отсутствие мочеиспускания, нарушения дыхания.

При несвоевременном обращении за медицинской помощью возможны тяжелые осложнения, вплоть до летального исхода.

Что делать при укусе каракурта?

При укусе каракурта или другого ядовитого насекомого необходимо незамедлительно обратиться в медицинское учреждение либо вызвать скорую помощь. Пострадавшему будет оказана необходимая медицинская помощь, а при необходимости он будет госпитализирован.

Рекомендации для населения:

Соблюдать осторожность в степных и пустынных местностях;

Носить плотные перчатки и закрытую одежду;

Не проверять руками пространства между камнями, деревьями и травой;

Перед использованием встряхивать одежду и обувь;

Поддерживать чистоту в палатках и местах отдыха;

Своевременно убирать мусор и сухую траву возле дома;

Не допускать детей в места возможного обитания каракуртов;

Соблюдать меры предосторожности во время отдыха на природе;

Не ходить босиком по открытой местности;

Носить закрытую плотную обувь;

Перед прогулкой и перед надеванием тщательно осматривать одежду и обувь.