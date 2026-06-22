18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
487.01
557.87
6.59
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
22.06.2026, 17:09

Пять детей в реанимации: в Мангистау участились нападения каракуртов

Происшествия 0 2 860 Сергей Кораблев

За первые 10 дней июня пять детей были госпитализированы в тяжёлом состоянии после укусов каракурта, сообщает Lada.kz.

Фото предоставили в областной многопрофильной детской больнице
Фото предоставили в областной многопрофильной детской больнице

Похожие новости

По данным областной многопрофильной детской больницы, за весь 2025 год в медицинское учреждение поступили три ребенка, пострадавших от укусов опасного паука. В этом году только за 10 десять дней июня зарегистрировано уже 5 таких случаев.

Все дети были доставлены в больницу в тяжелом состоянии и проходили лечение в отделении реанимации. После стабилизации состояния пациентов перевели в профильные отделения.

Летом активность каракуртов значительно возрастает, поэтому риск встречи с опасным пауком становится выше. Укус каракурта может вызвать сильную боль и жжение, распространение болевых ощущений по телу, мышечные судороги, слабость, повышенное потоотделение, тошноту, рвоту, головокружение и учащенное сердцебиение, - напоминают медики.

В случае укуса ребенка необходимо немедленно ограничить его подвижность, промыть место укуса водой с мылом, приложить холодный компресс и как можно быстрее обратиться за медицинской помощью. Врачи категорически не рекомендуют использовать народные методы лечения или пытаться самостоятельно разрезать место укуса.

Особое внимание родителям советуют уделять безопасности детей во время отдыха на природе. Перед тем как надеть одежду или обувь, их необходимо тщательно осматривать и встряхивать. Также рекомендуется избегать контакта с камнями, кустарниками и другими укромными местами, где могут скрываться пауки.

Медики отмечают, что при любом подозрении на укус каракурта, особенно если пострадал ребенок, необходимо незамедлительно обратиться к врачу. Своевременная помощь позволяет избежать тяжелых осложнений и сохранить здоровье.

3
22
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Иностранцы начали бойкотировать главный курорт КазахстанаНовости Казахстана
11.06.2026, 11:41 0
Счет за связь вырастет: как Beeline, Tele2, Altel и Kcell изменят тарифы с 1 июня в РКНовости Казахстана
28.05.2026, 16:03 0
В Казахстане вводят новое жесткое правило для выезда за границуНовости Казахстана
18.06.2026, 07:19 0
Новые правила входа в Kaspi или Halyk: что изменится для миллионов казахстанцев с 12 июляНовости Казахстана
29.05.2026, 14:16 0
Склады забиты: почему казахстанцы отказываются покупать мясо сайгаков?Новости Казахстана
11.06.2026, 12:43 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь