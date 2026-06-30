Сколько заработали гадалки и экстрасенсы в Мангистау в 2025 году

Более 36 млн тенге отдали жители Мангистау экстрасенсам и гадалкам в 2025 году. Такие данные приводит Бюро национальной статистики, передаёт Lada.kz .

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В Бюро нацстатистики подсчитали доходы экстрасенсов и гадалок за 2025 год

Согласно официальной статистике, за прошлый год представители оккультных практик выручили вкупе 279,6 млн тенге без учета НДС. Годом ранее они заработали 2,9 млрд тенге. В Бюро нацстатистики подчеркнули, что озвученные суммы отображают лишь часть казахстанского рынка эзотерических услуг.

Доходы попавших в обследование гадалок, сюда также относятся астрологи и спириты) серьезно превышают доходы экстрасенсов – 222,8 млн тенге против 56,8 млн тенге. Всю сумму – 279,6 млн тенге – отчитавшиеся гадалки и экстрасенсы получили от населения. Намного чаще к их услугам прибегали городские жители, чем сельские – первые сформировали 96% общего показателя, - говорится в сообщении Бюро.

Так, среди регионов обследованные гадалки больше всего заработали в Костанайской области – 216 млн из 222,8 млн тенге.

Кроме этого региона, доходы гадалок зафиксированы еще в трех, а именно – Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской областях.

Подобное распределение позволяет предположить, что в текущую выборку попали преимущественно гадалки из Костанайской области. Кстати, в 2024 году, судя по официально отраженным суммам, основу выборку формировали гадалки из Западно-Казахстанской области (1,4 млрд тенге) и Астаны (0,7 млрд тенге), - отмечают специалисты.

Отмечается, что доходы обследованных экстрасенсов в свою очередь концентрируются в Мангистауской области, на которую приходится 65% общей суммы – 36,9 млн тенге. Второй по значимости вклад принадлежит Карагандинской области – 26,5%, или 15,1 млн тенге. Еще 7% (4,2 млн) дает Восточно-Казахстанская область.

Аналитики подчеркнули, что доступные сведения формируются исключительно по юридическим лицам и ИП с соответствующими видами деятельности.