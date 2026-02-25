«Экстрасенс», который привел поисковиков к телу пропавшей девочки, оказался убийцей

Мужчина, известный как «экстрасенс», которого родители и полиция воспринимали как помощника в поисках пропавшей девочки, оказался ее убийцей, сообщает Times of India . Случай стал ярким примером того, как доверие к мистике и псевдонаучным способностям может сыграть роковую роль в расследовании, передает Lada.kz.

Фото: кадр YouTube

Пропажа ребенка и первые поиски

Ребенок исчез 2 января 2019 года. Родители, вернувшись домой и обнаружив отсутствие дочери, начали самостоятельно организовывать поиски. Вскоре отец девочки встретил Карамвира Сингха, который предложил помощь и присоединился к поисковой группе, заявив о своих экстрасенсорных способностях. Сингх уверял, что обладает необычными способностями, позволяющими обнаружить пропавшего человека.

На следующий день «экстрасенс» указал место рядом с железнодорожной линией Нарела, где, как оказалось позже, находилось тело девочки в заброшенном здании. Первоначальная реакция родственников и местной полиции была смесью облегчения и удивления — на фоне трагедии неожиданная «магическая находка» казалась чудом.

Камеры видеонаблюдения и раскрытие правды

Однако вскоре у полиции появились доказательства, которые полностью перевернули картину происшествия. Записи камер видеонаблюдения показали, как Сингх лично увел ребенка из кондитерской в сторону железнодорожной станции. Эти кадры разрушили легенду о «спасительных способностях» мужчины и указали на его прямую причастность к исчезновению девочки.

После задержания Сингх указал на местонахождение предметов, имеющих значение для следствия. Судебно-медицинские экспертизы подтвердили, что найденные вещественные доказательства имеют прямую связь с преступлением. Сообщение о «магических способностях» оказалось попыткой оправдать свое преступление, не имеющей юридической силы.

Судебные разбирательства и доказательства

В ходе суда защита пыталась представить Сингха как человека, обладающего сверхъестественными способностями, которые якобы помогли ему указать место нахождения тела. Судья, однако, отверг эти доводы, подчеркнув, что подобные заявления противоречат логике событий и не могут рассматриваться как оправдание.

Кроме того, защита пыталась дискредитировать показания отца девочки, утверждая, что он является заинтересованным свидетелем. Суд отклонил этот аргумент, отметив, что желание родителя добиться справедливости за погибшего ребенка не может рассматриваться как основание для сомнений в его показаниях.

Виновность и вывод суда

После тщательного анализа всех доказательств и показаний свидетелей суд пришел к однозначному выводу: единственная разумная версия произошедшего указывает на виновность Карамвира Сингха. Его роль в поисках ребенка изначально вводила в заблуждение и создавала ложное чувство надежды, однако факты и экспертизы доказали обратное.

Этот случай стал жестким напоминанием о том, что вера в мистику и псевдонауку может быть опасной, а настоящие преступники умеют пользоваться доверием общества для сокрытия своих деяний.