«Мошенничество и долг в 500 тысяч долларов»: суд в Актау защитил репутацию замакима области

Заместитель акима Мангистауской области Аббат Урисбаев одержал победу в судебном споре с жителем Актау, распространившим сведения о его якобы причастности к мошенничеству. Об этом сообщает Lada.kz со ссылкой на постановление судебной коллегии по гражданским делам Мангистауского областного суда. Апелляционная инстанция также оставила без изменений решение городского суда №2, признав распространенные сведения недостоверными. Суд обязал автора удалить публикации и разместить их опровержение. Позицию заместителя акима прокомментировал его адвокат Айбек Суюндуков.

Коллаж автора

Согласно материалам дела, конфликт между чиновником и местным жителем начался в конце 2025 года. В период с 13 декабря 2025 года по 24 февраля 2026 года мужчина размещал на своих страницах в Facebook, Instagram и TikTok, а также на YouTube видеоролики, комментарии, публикации, выступлений и интервью, в которых в негативной форме высказывался в отношении замакима области Аббата Урисбаева, утверждая о его причастности к мошеннической схеме, связанной с займом в размере 500 тысяч долларов (в ряде постов фигурировали суммы в 300 миллионов и 500 миллионов теңге). В публикациях также упоминались «бандиты из Баку» и содержались требования к правоохранительным органам начать расследование.

- Согласно заключениям филолого-лингвистического и психолингвистического исследований, проведенных ведущим специалистом-филологом, психолингвистом, доктором филологических наук Каиржановым А.К., опубликованные сведения содержали недостоверную информацию, представленную как утверждение. Эксперт пришел к выводу, что эти высказывания носили оскорбительный характер и порочили честь, достоинство и деловую репутацию Аббата Урисбаева, - говорится в постановлении суда.

В суде первой инстанции ответчик иск не признал. Он пояснил, что опубликовал спорные материалы, поскольку на протяжении длительного времени не может вернуть деньги, которые, по его словам, в период работы Аббата Урисбаева руководителем банка были переданы в долг третьим лицам по просьбе нынешнего замакима.

Также он отметил, что на сегодняшний день возбуждено исполнительное производство по взысканию суммы долга с заемщиков, однако официальный документ не исполняется.

Суд № 2 города Актау вынес решение 8 апреля 2026 года и встал на сторону Аббата Урисбаева, указав, что ответчик не смог подтвердить свои обвинения доказательствами. Кроме того, суд установил, что финансовый спор связан с третьим лицом, с которого уже взыскан долг по закону, а замакима к неисполнению этих обязательств отношения не имеет.

Суд обязал мужчину полностью удалить порочащие комментарии и видеозаписи, а также опубликовать официальные опровержения на тех же площадках, включая YouTube-канал «Политико-аналитический портал «4VLASTINFO». Дополнительно с ответчика взыскали 260 062 теңге нотариальных расходов и 28 112 теңге госпошлины.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, ответчик подал апелляционную жалобу.

Заседание судебной коллегии по гражданским делам Мангистауского областного суда прошло 16 июня.

Исследовав материалы дела и доводы сторон, судебная коллегия оставила апелляционную жалобу без удовлетворения, а решение суда первой инстанции — без изменения.

Постановление вступило в законную силу, однако стороны сохраняют право обжаловать его в Кассационном суде в течение шести месяцев.