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02.07.2026, 16:04

Жительница Актобе требует снять с себя чужой автомобиль после серии штрафов за нарушения ПДД в Актау

Общество 0 3 972 Ольга Максимова

Жительнице Актобе Сабине Жаманкуловой регулярно приходят штрафы за нарушения правил дорожного движения, совершенные на автомобиле, которым она никогда не владела. Нарушения ПДД фиксируется в Актау и женщина вынуждена их оплачивать, передает Lada.kz.

Иллюстративное фото: Freepik
Иллюстративное фото: Freepik

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По словам Сабины Жаманкуловой, она ввезла Toyota Camry из Грузии в Казахстан в качестве доверенного лица и передала машину фактическому владельцу - жителю Атырау. Однако спустя некоторое время автомобиль был перепродан в Актау, и на имя женщины стали регулярно приходить штрафы за нарушения ПДД.

«Практически каждую неделю приходят новые штрафы. Буквально вчера - 33 тысячи тенге, неделей раньше - еще 33 тысячи. В общей сложности я уже заплатила около 150 тысяч тенге за чужие нарушения, потому что часто выезжаю за границу и не хотела столкнуться с ограничениями», - рассказала она.

Сабина Жаманкулова отмечает, что проживает в Актобе и не имеет отношения к эксплуатации автомобиля в Актау. По ее словам, после получения первых штрафов она обращалась в полицию и звонила по номеру 102, однако решить проблему не удалось.

«Я не могла ездить на этой машине по дорогам Актау, потому что живу в Актобе. Обращалась в полицию, но меня постоянно перенаправляли. Дело сдвинулось только после того, как я наняла адвоката», - говорит Сабина Жаманкулова.

В настоящее время женщина обратилась в суд. Она требует официально переоформить автомобиль на его фактического владельца и исключить ее из регистрационных данных.

По словам Сабины Жаманкуловой, право собственности на автомобиль на нее никогда не оформляли. Она считает, что причиной проблемы стало оформление документов при пересечении государственной границы.

«На границе лишь зафиксировали, что именно я ввезла автомобиль как доверенное лицо. После этого машину почему-то зарегистрировали так, будто владельцем являюсь я», - пояснила женщина.

Сейчас она добивается устранения ошибки через суд и надеется, что автомобиль будет зарегистрирован на законного собственника, а начисление штрафов на ее имя прекратится.

Также она опубликовала свою историю в социальных сетях с надеждой, что огласка поможет установить владельца авто, который, действительно, нарушает ПДД и зарабатывает штрафы, а также, что у него проснется совесть и он самостоятельно переоформит транспорт на свое имя.  

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