Более 200 автомобилей отправили на штрафстоянки: как в Мангистау прошёл последний звонок

В Мангистауской области в день проведения последнего звонка полиция работала в усиленном режиме. За различные нарушения на штрафстоянки были отправлены 236 автомобилей, а к ответственности привлекли 414 человек, передает Lada.kz .

Фото: стоп-кадр из видео, улучшен при помощи ИИ

Как сообщили в департаменте полиции региона, 25 мая подразделения ведомства были переведены на усиленный вариант несения службы в связи с мероприятиями, посвящёнными окончанию учебного года.

Основное внимание правоохранители уделили обеспечению общественного порядка, безопасности дорожного движения и предотвращению ДТП с участием выпускников.

Для контроля ситуации в населённых пунктах усилили патрулирование, выставили дополнительные наряды и организовали проверки на выездах из городов и сёл. Особый акцент сделали на пресечении несанкционированных автокортежей и других нарушений во время празднования.

По данным стражей порядка, в ходе рейдов на специализированные штрафные стоянки были помещены 236 транспортных средств. Кроме того, за различные нарушения законодательства к административной ответственности привлекли 414 граждан.

Отдельно в полиции отметили, что сотрудники оперативно отрабатывали видеоролики и публикации, появлявшиеся в социальных сетях. По каждому факту проводились проверки и принимались меры в рамках действующего законодательства.

В департаменте полиции Мангистауской области призвали родителей, водителей и самих выпускников соблюдать требования безопасности и помнить об ответственности во время праздничных мероприятий.