Кортеж с вертолетом? Выпускники Мангистау соревнуются в «крутости» видео с последнего звонка

Последний звонок в Актау в этом году превратился не только в школьный праздник, но и в настоящий парад роскоши. В социальных сетях один за другим появляются ролики с выпускниками, которые, кажется, решили устроить негласный челлендж на самое эффектное окончание учебных заведений, передает Lada.kz .

Черные внедорожники, длинные автокортежи, девушки в школьных фартуках, парни в стильных костюмах и солнцезащитных очках – видео с выпускных набирают тысячи просмотров и активно обсуждаются в Казнете.

Некоторые школьники подошли к съемкам с настоящим кинематографическим размахом. Так, выпускники школы №3 добавили в свой ролик даже вертолет. Выглядел он настолько реалистично, что пользователи не сразу поняли, что в монтаже приложил «руку» искусственный интеллект.

В целом атмосфера роликов напоминает скорее музыкальные клипы или рекламу премиальных автомобилей, чем традиционный школьный праздник. Машины – в основном далеко не бюджетные, а сами съемки сопровождаются эффектными проездами колонн, громкой музыкой и постановочными кадрами.

Lada.kz собрала подборку самых «крутых» выпускников региона, чьи видео сейчас активно расходятся по соцсетям.

Пока одни выпускники соревновались в эффектных кортежах и «вертолетах» из нейросетей, другие – в размере букетов. В этом году соцсети захлестнул еще один тренд: огромные охапки роз и пионов, которые родители дарят выпускницам прямо во время последних звонков.

Тему бурно обсуждают не только пользователи TikTok и Threads, но и местные блогеры. Так, блогер из Актау Азамат Сарсенбаев опубликовал ироничный пост-размышление о современных школьных «понтах», где вместе с супругой обсудил новые выпускные тренды.

По его словам, если раньше все ограничивалось цветами для классного руководителя и скромным праздником, то теперь среди школьников будто началось негласное соревнование – у кого букет больше, машина дороже, а появление эффектнее.

Особенно супругу блогера возмутила мода на букеты из 101 розы или пионов, которые выпускницы получают от родителей и родственников прямо во время линейки. По ее мнению, подобные тренды создают ненужное давление на семьи и могут болезненно восприниматься детьми, чьи родители не могут позволить себе дорогие подарки.

Не остались в стороне и юноши. По словам супруги блогера, среди старшеклассников набирает популярность еще одна традиция – эффектно приглашать девушку на школьный вальс с огромным букетом цветов на глазах у всего класса.

Это уже не про праздник, а про показуху и соревнование между родителями, - говорится в публикации.

При этом сам Азамат Сарсенбаев отметил, что ответственность за подобные тренды лежит не только на подростках, но и на взрослых, которые нередко сами поддерживают желание «не быть хуже других». Завершился семейный диалог шутливым, но довольно категоричным лозунгом: «Никаких понтов» (в отношении своих детей).

Тем временем полиция спешит напомнить: эффектные ролики могут закончиться совсем не празднично. Как ранее сообщили в департаменте полиции Мангистауской области, только за один день на штрафстоянки были отправлены 236 автомобилей, а к ответственности привлекли 414 человек.

Правоохранители также заявили, что внимательно отслеживают публикации в соцсетях и проверяют видеоролики с возможными нарушениями Правил дорожного движения.

Так что после просмотра новых выпускных видео количество машин на штрафстоянках и случаев привлечения к ответственности, возможно, еще увеличится.