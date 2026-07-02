Тяжелыми осложнениями обернулась для жительницы Актау липосакция в одной из частных клиник

Жительница Актау Камила Нуржан заявила, что после проведенной в одной из частных клиник процедуры липосакции была экстренно госпитализирована с тяжелым гнойным воспалением. В настоящее время она проходит лечение в больнице и добивается проверки медицинского учреждения и специалиста, проводившего процедуру, передает Lada.kz .

Иллюстративное фото из архива Lada.kz

Как рассказала Камила, клинику она выбрала после того, как увидела ее страницу в Instagram. Опубликованные результаты процедур, отзывы клиентов и внешний вид медицинского центра создавали впечатление, что учреждение работает официально и оказывает услуги на профессиональном уровне.

Женщина утверждает, что процедуру проводила врач. Перед операцией, по словам Камилы Нуржан, она не проверяла наличие лицензии клиники, разрешительных документов и сертификатов специалиста.

«Я обычный пациент, не юрист и не медик. Я доверилась тому, что увидела страницу клиники, мне предоставили договор, поэтому я считала, что деятельность осуществляется законно. Меня сначала насторожило то, что вход в клинику всегда был закрыт. Дверь открывается только изнутри, по кнопке, как в бутиках. Просто так туда не зайдёшь: стучишь - не открывают, пока не скажешь, что пришла к врачу. Только после этого впускают. Для медицинской клиники это выглядело очень странно. Ощущение было такое, будто все происходит за закрытыми дверями, без нормальной открытости для пациентов. Но, увы, я отмахнулась от этой мысли», - рассказывает женщина.

Стоимость операции составила 450 тысяч тг.

По утверждению Камилы, перед вмешательством ей сообщили лишь о стандартных последствиях липосакции - возможных синяках, отеках и болезненности. О риске развития тяжелых инфекционных осложнений, включая гнойное воспаление, ей, как утверждает Камила, подробно в клинике не рассказывали.

После операции ее самочувствие начало ухудшаться. Женщина отмечает, что появились боли в области живота, воспаление, гнойные выделения и неприятный запах. С этими жалобами, как утверждает Камила, она неоднократно обращалась в клинику.

«Мне говорили, что нужно носить бандаж и подождать, объясняя происходящее обычным восстановительным периодом», - сообщила она.

Состояние живота после проведенной операции. Фото предоставлено К. Нуржан

Спустя еще некоторое время состояние пациентки дошло до такого. Фото предоставлено К. Нуржан.

По словам женщины, 29 июня ее экстренно госпитализировали в Мангистаускую областную многопрофильную больницу и провели срочную операцию.

Согласно медицинскому диагнозу, который предоставила пациентка, у нее была диагностирована флегмона передней брюшной стенки - острое гнойное воспаление мягких тканей, требующее хирургического вмешательства. Врачам пришлось вскрыть пораженный участок и удалить гной.

Пострадавшая утверждает, что после возникновения осложнений представители клиники объяснили случившееся индивидуальной реакцией организма и не признали своей ответственности.

«Я считаю, если после процедуры человек оказывается в больнице с тяжелым гнойным воспалением и ему требуется экстренная операция, то такая ситуация должна быть тщательно проверена», - заявила она.

Камила Нуржан сообщила, что уже обратилась с жалобой в компетентные государственные органы. Она просит проверить законность деятельности медицинского учреждения, наличие необходимых лицензий и разрешений, соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, качество предоперационного обследования и послеоперационного наблюдения, а также дать правовую оценку действиям медицинского персонала.

Кроме того, заявительница намерена добиваться полного возврата денежных средств, уплаченных за процедуру, и привлечения виновных к ответственности, если нарушения будут установлены.

О произошедшей с ней ситуации женщина активно рассказывает в своих соцсетях, призывая других пациентов внимательно проверять документы медицинских организаций перед проведением любых операций и косметологических процедур.

Редакция Lada.kz ожидает комментарии от департаментов медицинского и фармацевтического контроля и санэпидконтроля Мангистауской области, а также представителей клиники.

Напомним, в мае стало известно о смерти депутата Мангистауского областного маслихата Ербола Айтуова. Ранее мужчина обратился в частную клинику для удаления лишнего жира в области подбородка. После проведенной операции он впал в кому и скончался, не приходя в сознание.

Как установила проведенная проверка, перед операцией не было проведено полноценное обследование, уровень сахара в крови превышал норму, что является противопоказанием к проведению хирургического вмешательства.

Произошедшее вызывало широкий резонанс. В Минздраве РК сообщили, что запланировано проведение дополнительных внеплановых проверок в отношении субъектов здравоохранения, оказывающих услуги в сфере пластической хирургии.