Суд поставил точку в споре о доме в Мангистау

Мунайлинский районный суд 26 июня удовлетворил иск бывшего владельца дома о признании недействительным договора купли-продажи. Согласно решению суда, недвижимость должна быть возвращена прежнему собственнику. Об этом редакции Lada.kz сообщил юрист Максат Каултаев.

На фото: дом, ставший предметом судебного спора

Член Палаты юридических консультантов «Юстус» Максат Каултаев рассказал, что суд удовлетворил иск бывшего владельца дома А.С. Сагызбаева к В.М. Дмитриеву о признании недействительным договора купли-продажи.

Суд признал недействительным договор купли-продажи жилого дома с земельным участком. Также с ответчика В.М. Дмитриеву взысканы представительские расходы в размере 300 тысяч теңге в пользу моего доверителя и государственная пошлина в размере 300 тысяч теңге в доход государства, — сообщил Максат Каултаев.

Согласно решению суда, стороны могут обжаловать его в судебной коллегии по гражданским делам в течение месяца.

Напомним, житель Мангистау Владимир Дмитриев приобрел жилой дом, однако так и не смог заселиться в него. По словам прежних владельцев, они не получили оплату за недвижимость и поэтому отказались освобождать жилье. Судебное разбирательство по этому делу продолжалось почти год.

Владимир Дмитриев ранее заявлял, что судебные заседания неоднократно переносились, что, по его мнению, затягивало рассмотрение дела. Он также выражал опасения, что в случае признания договора купли-продажи недействительным может лишиться как приобретенного дома, так и уплаченных денежных средств.

Позже свою позицию по резонансному спору вокруг недвижимости изложил юрист Максат Каултаев, представляющий интересы бывшего собственника дома. Он раскрыл новые подробности спора.