Дом есть – прав нет: житель Актау продолжает борьбу за своё жильё

Житель Актау Владимир Дмитриев, который приобрёл дом, но не смог в него въехать, вновь обратился в редакцию Lada.kz . По словам мужчины, судебное разбирательство затягивается, а бывший владелец жилья продолжает проживать в его доме.

Фото предоставил Владимир Дмитриев

По словам Владимира Дмитриева, судебный процесс затягивается, а вопрос до сих пор не решён.

Уже почти год продолжается судебное разбирательство. Бывший владелец без зазрения совести продолжает пользоваться моим домом. Буквально на прошлой неделе после многочисленных жалоб суд рассмотрел вопрос о выселении и удовлетворил наши требования, обязав бывшего владельца освободить дом. Однако теперь затягивается рассмотрение другого дела – о признании сделки недействительной. Бывший владелец подал соответствующий иск в суд, и процесс снова откладывается под разными предлогами, - рассказал Владимир Дмитриев.

Владимир Дмитриев утверждает, что судебный процесс неоднократно откладывается без видимых, по его мнению, оснований.

Сейчас в суде происходит какой-то абсурд. Мало того, что заседания постоянно переносят, так у меня складывается впечатление, что судья открыто поддерживает бывшего владельца дома. К делу привлекают непонятных свидетелей, а наши ходатайства отклоняют. Больше всего меня удивило, что в качестве свидетеля со стороны бывшего владельца выступает человек, который, насколько мне известно, уже осуждён за мошенничество. Его доставляют на заседания из изолятора временного содержания. Я не понимаю, почему его показания принимаются во внимание. При этом нашего свидетеля – нотариуса, оформлявшего сделку, суд не учитывает, - заявил Владимир Дмитриев.

Владимир также сообщил, что 19 июня он со своим адвокатом подали ходатайство о замене судьи, однако оно было отклонено. По его словам, в действиях судьи не было выявлено нарушений или незаконных оснований для отвода.

Несмотря на то, что из-за действий этого судьи наше дело уже почти год затягивается, никого это не волнует. Именно этот судья изначально направил наше дело в суд по делам несовершеннолетних, хотя дети в нём вообще не фигурируют. Из-за этого процесс затянулся еще на несколько месяцев. Нас просто заставляют ходить по кругу в ожидании справедливости, - подчеркнул он.

Мужчина опасается, что в случае признания сделки купли-продажи недействительной он может лишиться и дома, и денег.

Я очень переживаю, что если суд признает сделку недействительной, то решение о принудительном вселении будет отменено. В итоге я останусь и без дома, и без денег, которые лично передал бывшему владельцу при покупке недвижимости, - отметил он.

Напомним, Владимир Дмитриев приобрёл дом, однако так и не смог в него въехать. Прежние владельцы не освобождают жильё, утверждая, что не получили оплату. Судебные разбирательства длятся уже восемь месяцев. Корреспондент разбирался в подробностях так называемого «эффекта Долиной», подробности можно прочитать здесь.