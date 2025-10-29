18+
29.10.2025, 12:07

Супруги в Актау договорились о разделе имущества без скандалов и адвокатов

Общество

В Мунайлинском районном суде спор о разделе совместно нажитого имущества супругов удалось урегулировать в порядке партисипативной процедуры. Благодаря взаимным уступкам стороны пришли к соглашению без затяжного судебного процесса, сообщает Lada.kz.

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В Мунайлинском районном суде рассматривалось дело о разделе совместно нажитого имущества между супругами. Однако стороны решили урегулировать спор мирным путем - в порядке партисипативной процедуры, которая позволяет достичь согласия при участии профессионального медиатора.

По условиям достигнутого соглашения истец полностью отказался от заявленных требований, а ответчик обязался выплатить истцу стоимость 50% доли имущества в течение шести месяцев со дня утверждения соглашения судом.

В случае неисполнения обязательств в установленный срок истец имеет право реализовать жилой дом посредством публичных торгов и взыскать причитающуюся сумму, включая расходы на оплату услуг представителя в размере 350 тысяч тенге.

Суд, рассмотрев условия соглашения, установил, что оно не нарушает права и законные интересы сторон. Документ был утвержден, а производство по делу - прекращено.

Кроме того, истцу подлежит возврат государственной пошлины в размере 1 966 тенге.

Как стало известно на сегодня, 29 октября, решение суда вступило в законную силу.

Напомним, зачем казахстанцам нужен брачный договор.

2
1
4
Комментарии

1 комментарий(ев)
fox1167
fox1167
Ну развелись и разбежались, а нам то это зачем? Эта новость не несёт никакой информационной нагрузки! Больше проблем нет в городе? Чушь какую-то написали!
29.10.2025, 08:32
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

