Любовь любовью, а деньги врозь: зачем казахстанцам нужен брачный договор

Новости Казахстана 0 575

Все больше казахстанских семей прибегают к заключению брачного договора. Одни оформляют его перед крупными покупками в кредит, другие — спустя годы совместной жизни. Такой документ позволяет заранее определить имущественные правила, ответственность за кредиты и даже порядок оплаты детских расходов, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.

Фото: freepik
Фото: freepik

Что представляет собой брачный договор

Брачный договор — это письменное соглашение супругов, заверенное нотариусом. В нем фиксируются:

  • какие активы являются общими, а какие — личными;

  • как распределяются доходы и расходы;

  • кто отвечает за кредиты и ипотеку;

  • порядок пользования имуществом при разводе.

Заключить договор можно как до брака (он вступит в силу после регистрации), так и в любой момент в браке, даже спустя десятилетия совместной жизни.

Какие условия можно прописать

Документ действует не только при разводе, но и в течение семейной жизни. В нем можно закрепить:

  • принадлежность квартиры, автомобиля, участка и другого имущества;

  • распределение доходов, расходов и долгов;

  • обязанности по оплате кредитов и ипотеки;

  • участие каждого родителя в расходах на детей (школа, кружки, няня).

Юристы рекомендуют включать и меры ответственности за нарушение условий: штрафы или пени. Это повышает дисциплину и подчеркивает серьезность договоренностей.

Что нельзя включать в контракт

Закон ограничивает содержание брачного договора. В нем нельзя:

  • прописывать бытовые обязанности (например, кто убирает дом);

  • регулировать порядок общения с детьми после развода;

  • устанавливать алименты — это компетенция суда;

  • лишать супруга права на обращение в суд или содержания при нетрудоспособности.

Если договор ущемляет интересы одного из супругов или детей, суд может признать его недействительным.

Практические ситуации, где договор полезен

  • Ипотека до брака. Если квартира оформлена одним супругом, но второй участвовал в выплатах или ремонте, договор закрепляет права и снимает споры.

  • Ипотека после брака. Жилье автоматически считается совместным, даже если платит один супруг. Договор позволяет сразу определить доли и обязанности.

  • После многих лет брака. Контракт можно заключить в любой момент, чтобы упростить распределение имущества для детей в будущем.

  • Брак с иностранцем. Разные страны имеют разные правила наследования и раздела имущества. Договор помогает избежать неожиданных последствий.

  • Бизнес у супруга. Чтобы защитить имущество семьи от кредиторов, его можно закрепить за вторым супругом.

  • Дети от прошлых браков. Документ четко разграничивает активы и снижает риск споров между наследниками.

  • Крупные покупки при помощи родителей. Если родственники вложились в квартиру или машину, договор фиксирует, кому это имущество достанется.

  • Не работающий супруг. В случае декрета или учебы контракт позволяет закрепить за ним имущество или компенсацию.

  • Жизнь в разных странах. Документ помогает избежать коллизий с иностранными законами.

  • Защита от брачного афериста. Контракт демонстрирует серьезность намерений и закрепляет собственность за реальным владельцем.

Если договора нет

По закону всё имущество, приобретенное в браке, считается совместным и делится поровну — независимо от того, на кого оно оформлено. Исключение составляют активы, которые были у супругов до брака, а также полученные в дар или по наследству.

Как оформить брачный договор

  1. Подготовить документы: удостоверения личности, свидетельство о браке, бумаги на имущество.

  2. Определить условия: собственность, кредиты, доли, расходы, права детей.

  3. Составить проект договора (желательно с юристом).

  4. Заверить документ у нотариуса. Стоимость услуги — около 40 тыс. тенге (10 МРП).

  5. Изменить или расторгнуть договор можно только по обоюдному согласию.

