Любовь любовью, а деньги врозь: зачем казахстанцам нужен брачный договор

Все больше казахстанских семей прибегают к заключению брачного договора. Одни оформляют его перед крупными покупками в кредит, другие — спустя годы совместной жизни. Такой документ позволяет заранее определить имущественные правила, ответственность за кредиты и даже порядок оплаты детских расходов, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.

Фото: freepik

Что представляет собой брачный договор

Брачный договор — это письменное соглашение супругов, заверенное нотариусом. В нем фиксируются:

какие активы являются общими, а какие — личными;

как распределяются доходы и расходы;

кто отвечает за кредиты и ипотеку;

порядок пользования имуществом при разводе.

Заключить договор можно как до брака (он вступит в силу после регистрации), так и в любой момент в браке, даже спустя десятилетия совместной жизни.

Какие условия можно прописать

Документ действует не только при разводе, но и в течение семейной жизни. В нем можно закрепить:

принадлежность квартиры, автомобиля, участка и другого имущества;

распределение доходов, расходов и долгов;

обязанности по оплате кредитов и ипотеки;

участие каждого родителя в расходах на детей (школа, кружки, няня).

Юристы рекомендуют включать и меры ответственности за нарушение условий: штрафы или пени. Это повышает дисциплину и подчеркивает серьезность договоренностей.

Что нельзя включать в контракт

Закон ограничивает содержание брачного договора. В нем нельзя:

прописывать бытовые обязанности (например, кто убирает дом);

регулировать порядок общения с детьми после развода;

устанавливать алименты — это компетенция суда;

лишать супруга права на обращение в суд или содержания при нетрудоспособности.

Если договор ущемляет интересы одного из супругов или детей, суд может признать его недействительным.

Практические ситуации, где договор полезен

Ипотека до брака. Если квартира оформлена одним супругом, но второй участвовал в выплатах или ремонте, договор закрепляет права и снимает споры.

Ипотека после брака. Жилье автоматически считается совместным, даже если платит один супруг. Договор позволяет сразу определить доли и обязанности.

После многих лет брака. Контракт можно заключить в любой момент, чтобы упростить распределение имущества для детей в будущем.

Брак с иностранцем. Разные страны имеют разные правила наследования и раздела имущества. Договор помогает избежать неожиданных последствий.

Бизнес у супруга. Чтобы защитить имущество семьи от кредиторов, его можно закрепить за вторым супругом.

Дети от прошлых браков. Документ четко разграничивает активы и снижает риск споров между наследниками.

Крупные покупки при помощи родителей. Если родственники вложились в квартиру или машину, договор фиксирует, кому это имущество достанется.

Не работающий супруг. В случае декрета или учебы контракт позволяет закрепить за ним имущество или компенсацию.

Жизнь в разных странах. Документ помогает избежать коллизий с иностранными законами.

Защита от брачного афериста. Контракт демонстрирует серьезность намерений и закрепляет собственность за реальным владельцем.

Если договора нет

По закону всё имущество, приобретенное в браке, считается совместным и делится поровну — независимо от того, на кого оно оформлено. Исключение составляют активы, которые были у супругов до брака, а также полученные в дар или по наследству.

Как оформить брачный договор