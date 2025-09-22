Любовь любовью, а деньги врозь: зачем казахстанцам нужен брачный договор

Все больше казахстанских семей прибегают к заключению брачного договора. Одни оформляют его перед крупными покупками в кредит, другие — спустя годы совместной жизни. Такой документ позволяет заранее определить имущественные правила, ответственность за кредиты и даже порядок оплаты детских расходов, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.
Брачный договор — это письменное соглашение супругов, заверенное нотариусом. В нем фиксируются:
какие активы являются общими, а какие — личными;
как распределяются доходы и расходы;
кто отвечает за кредиты и ипотеку;
порядок пользования имуществом при разводе.
Заключить договор можно как до брака (он вступит в силу после регистрации), так и в любой момент в браке, даже спустя десятилетия совместной жизни.
Документ действует не только при разводе, но и в течение семейной жизни. В нем можно закрепить:
принадлежность квартиры, автомобиля, участка и другого имущества;
распределение доходов, расходов и долгов;
обязанности по оплате кредитов и ипотеки;
участие каждого родителя в расходах на детей (школа, кружки, няня).
Юристы рекомендуют включать и меры ответственности за нарушение условий: штрафы или пени. Это повышает дисциплину и подчеркивает серьезность договоренностей.
Закон ограничивает содержание брачного договора. В нем нельзя:
прописывать бытовые обязанности (например, кто убирает дом);
регулировать порядок общения с детьми после развода;
устанавливать алименты — это компетенция суда;
лишать супруга права на обращение в суд или содержания при нетрудоспособности.
Если договор ущемляет интересы одного из супругов или детей, суд может признать его недействительным.
Ипотека до брака. Если квартира оформлена одним супругом, но второй участвовал в выплатах или ремонте, договор закрепляет права и снимает споры.
Ипотека после брака. Жилье автоматически считается совместным, даже если платит один супруг. Договор позволяет сразу определить доли и обязанности.
После многих лет брака. Контракт можно заключить в любой момент, чтобы упростить распределение имущества для детей в будущем.
Брак с иностранцем. Разные страны имеют разные правила наследования и раздела имущества. Договор помогает избежать неожиданных последствий.
Бизнес у супруга. Чтобы защитить имущество семьи от кредиторов, его можно закрепить за вторым супругом.
Дети от прошлых браков. Документ четко разграничивает активы и снижает риск споров между наследниками.
Крупные покупки при помощи родителей. Если родственники вложились в квартиру или машину, договор фиксирует, кому это имущество достанется.
Не работающий супруг. В случае декрета или учебы контракт позволяет закрепить за ним имущество или компенсацию.
Жизнь в разных странах. Документ помогает избежать коллизий с иностранными законами.
Защита от брачного афериста. Контракт демонстрирует серьезность намерений и закрепляет собственность за реальным владельцем.
По закону всё имущество, приобретенное в браке, считается совместным и делится поровну — независимо от того, на кого оно оформлено. Исключение составляют активы, которые были у супругов до брака, а также полученные в дар или по наследству.
Подготовить документы: удостоверения личности, свидетельство о браке, бумаги на имущество.
Определить условия: собственность, кредиты, доли, расходы, права детей.
Составить проект договора (желательно с юристом).
Заверить документ у нотариуса. Стоимость услуги — около 40 тыс. тенге (10 МРП).
Изменить или расторгнуть договор можно только по обоюдному согласию.
