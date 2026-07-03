Девять школьников из сёл Мангистау выиграли обучение в IQanat

Школьники из Каракиянского, Мунайлинского, Тупкараганского, Мангистауского и Бейнеуского районов стали обладателями образовательных грантов и смогут бесплатно обучаться в школе IQanat High School of Burabay, передаёт Lada.kz .

Фото фонда IQanat

В Алматы завершилась масштабная олимпиада IQanat, финал которой объединил более тысячи сельских школьников со всего Казахстана. Прежде чем попасть в финал, участники прошли многоэтапный отбор, в котором в течение года приняли участие свыше 60 тысяч детей.

По итогам заключительного этапа более 150 школьников стали обладателями грантов на обучение в школе IQanat High School of Burabay. В их числе — девять учащихся из Мангистауской области.

Гранты получили Алим Омирзак из Каракиянского района, Рахман Усенбай и Маншук Абдигрей из Мунайлинского района, Дос Балмухан из Тупкараганского района, Дархан Зорбай из Мангистауского района и Нуртас Нурберген из Бейнеуского района.

Ещё трое школьников региона удостоились персональных образовательных грантов от попечителей проекта. Остальные финалисты продолжат обучение по трёхлетней образовательной программе IQ-IP, которая предусматривает академическую поддержку и подготовку к поступлению в ведущие вузы страны и зарубежья.

Особенность школы IQanat заключается не только в высоком уровне образования, но и в уникальной системе наставничества. Проект поддерживают более 250 казахстанских предпринимателей, которые помогают талантливым сельским школьникам получить качественное образование и строить будущее, которое еще несколько лет назад казалось недостижимым.

Для многих детей из аулов встреча с успешными предпринимателями, которых они видели только в телевизоре и новостях, становится первым подобным опытом в жизни. Иногда один разговор, одно доброе слово или совет помогают ребенку поверить в себя. А личный пример человека, который добился успеха своим трудом, может повлиять на его цели, и даже мечту, кем он хочет стать в будущем. Поэтому для наших ребят попечители - это настоящие role models, - делится Азамат Ашамаев, исполнительный директор фонда IQanat.

Среди попечителей проекта – известные казахстанские бизнесмены и меценаты Дулат Тастекей, Канат Копбаев, Тимур Турлов, Серік Төлбасы, Нурасыл Джарбасов, Айдын Рахимбаев, Марат Жұман, Газиз Кусайын, Аскар Алшинбаев, Ерлан Исекешев, Асхат Омаров, Бауыржан Исабаев, Андрей Лаврентьев, Сергей и Жанна Кан, Оразхан Карсыбеков, Айгазы Кусаинов и многие другие.