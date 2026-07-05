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05.07.2026, 09:10

В Актау жители 13 микрорайона полгода ждут новую детскую площадку: почему затянулись сроки

Общество 0 2 390 Сергей Кораблев

Жители дома №19 в 13 микрорайоне Актау пожаловались, что после демонтажа старой детской площадки в декабре 2025 года новую до сих пор не установили. В городском акимате сообщили, что работы возобновятся в ближайшее время, а завершить строительство планируют до конца июля, сообщает Lada.kz.

Фото автора
Фото автора

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По словам жителей дома №19 в 13 микрорайоне, после того, как подрядчики демонтировали старую площадку еще в прошлом году, территория игровой зоны так и осталась пустой.

- Дети на каникулах, а играть им негде. Нашу площадку демонтировали в начале декабря 2025 года, и с того времени участок пустует. Ну как можно так растягивать сроки. Неужели нельзя отложить демонтаж, если для установки новой что-то не готово? У детей итак не большой выбор игровых зон, а тут и последней лишили, - пожаловались жители.

В городской администрации сообщили, что в Актау продолжается реализация проекта по установке 80 детских игровых и 50 спортивных площадок, строительство которых является переходящим с 2025 на 2026 год.

По информации акимата, строительство новой площадки возле дома №19, действительно, было начато в декабре прошлого года с демонтажа старого игрового комплекса. Победителем государственного конкурса стало ТОО «Болашак-Өзен».

Сроки выполнения работ, по словам чиновников, затянулись из-за неблагоприятных погодных условий зимнего периода, в связи с чем строительство было временно приостановлено.

- В настоящее время подрядная организация возобновит монтажные работы. Завершить строительство новой детской площадки планируется до конца июля этого года, - заверили чиновники.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
GuF
GuF
Так по всему городу же практически всё демонтировали. Скоро лето закончится, а работы, похоже, так и не начались.
05.07.2026, 06:21
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