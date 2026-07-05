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05.07.2026, 12:58

Книгу за 24 млн тенге музей принимать не обязан: апелляционный суд в Актау вынес решение

Общество 0 2 953 Сергей Кораблев

В Мангистауском областном суде рассмотрели апелляционную жалобу ТОО «Kazdamu group» по делу о нарушении сроков издания книги «Свод памятников Мангистауской области». Издательство просило разрешить музею принять уже отпечатанный тираж, однако решение первой инстанции осталось без изменений, сообщает Lada.kz.

Фото предоставили в ТОО «Kazdamu group»
Фото предоставили в ТОО «Kazdamu group»

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В Мангистауском областном суде рассмотрели апелляционную жалобу ТОО «Kazdamu group» на решение суда первой инстанции по спору с Мангистауским государственным историко-культурным музеем-заповедником.

Ранее специализированный межрайонный экономический суд признал компанию недобросовестным участником государственных закупок из-за нарушения сроков исполнения договора на издание книги «Свод памятников Мангистауской области» стоимостью 23,8 млн тенге. Также с издательства взыскали неустойку.

Во время рассмотрения апелляции представители издательства просили разрешить музею принять и использовать уже напечатанный тираж.

- Это не просто товар. Эти книги - сокровища земли Мангистау и Казахстана. Только музей-заповедник сможет представить их миру через музеи, библиотеки и высшие учебные заведения. Иначе книги останутся у нас на складе, поскольку у нас нет возможности организовать их распространение, - заявили представители компании.

В издательстве пояснили, что задержка с выпуском возникла в том числе из-за просьбы заказчика увеличить объем издания.

- По просьбе заказчика мы изготовили книги на 32 страницы больше в казахской версии и на 40 страниц больше - в русской. В общей сложности это 76 тысяч дополнительных страниц, что эквивалентно примерно 126 книгам объемом по 600 страниц. Такое решение было принято, поскольку подготовленные материалы, включая съемки с дронов, оказались очень качественными, - сообщили в компании.

По итогам рассмотрения жалобы судебная коллегия частично удовлетворила апелляцию. Суд отменил решение о признании ТОО «Kazdamu group» недобросовестным участником государственных закупок, однако не удовлетворил требование об обязании музея принять книги и подписать акты приема-передачи.

Издательство сохранило статус добросовестного поставщика, однако вопрос с передачей и использованием уже напечатанного тиража книги остается нерешенным.

Напомним, спор возник вокруг издания книги «Свод памятников Мангистауской области» стоимостью 23,8 млн тенге.

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