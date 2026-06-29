В Актау рассмотрят дело об издании книги за 24 млн тенге

На этой неделе областной суд рассмотрит апелляционную жалобу ТОО «Kazdamu group» на решение суда первой инстанции, которым компанию признали недобросовестным участником государственных закупок. Спор возник вокруг издания книги «Свод памятников Мангистауской области» стоимостью 23,8 млн тенге, сообщает Lada.kz .

Фото предоставили в ТОО «Kazdamu group»

В центре судебного разбирательства оказался договор между государственным учреждением «Мангистауский государственный историко-культурный заповедник» и ТОО «Kazdamu group» на издание книги «Свод памятников Мангистауской области».

Ранее Специализированный межрайонный экономический суд Мангистауской области удовлетворил иск заповедника. Суд признал компанию недобросовестным участником государственных закупок, взыскал с нее неустойку в размере 833 тысяч тенге и государственную пошлину, а также отказал в удовлетворении встречного иска издательства.

Согласно судебному решению, основанием для удовлетворения иска стало нарушение сроков исполнения договора. Суд пришел к выводу, что книги были поставлены с просрочкой, а договор к тому моменту уже прекратил свое действие. В связи с этим требования ТОО «Kazdamu group» о признании действительными акты приема-передачи товара удовлетворены не были.

Компания же с таким решением не согласилась и подала апелляционную жалобу в Мангистауский областной суд. В жалобе представители ТОО «Kazdamu group» указывают, что весь тираж книг был фактически передан заказчику и принят без замечаний по качеству.

Как уверяют в компании, заказчик не направлял уведомления об отказе принять товар из-за нарушения сроков, а признание поставщика недобросовестным участником государственных закупок является несоразмерной мерой ответственности.

Также компания просит отменить взыскание неустойки и обязать заказчика подписать акт выполненных работ.

Рассмотрение апелляционной жалобы состоится на этой неделе в судебной коллегии по гражданским делам Мангистауского областного суда. По итогам заседания суд примет решение - оставить в силе вердикт первой инстанции либо пересмотреть его.