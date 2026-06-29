18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
486.47
554.77
6.26
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
29.06.2026, 15:50

В Актау рассмотрят дело об издании книги за 24 млн тенге

Общество 0 1 603 Сергей Кораблев

На этой неделе областной суд рассмотрит апелляционную жалобу ТОО «Kazdamu group» на решение суда первой инстанции, которым компанию признали недобросовестным участником государственных закупок. Спор возник вокруг издания книги «Свод памятников Мангистауской области» стоимостью 23,8 млн тенге, сообщает Lada.kz.

Фото предоставили в ТОО «Kazdamu group»
Фото предоставили в ТОО «Kazdamu group»

Похожие новости

В центре судебного разбирательства оказался договор между государственным учреждением «Мангистауский государственный историко-культурный заповедник» и ТОО «Kazdamu group» на издание книги «Свод памятников Мангистауской области».

Ранее Специализированный межрайонный экономический суд Мангистауской области удовлетворил иск заповедника. Суд признал компанию недобросовестным участником государственных закупок, взыскал с нее неустойку в размере 833 тысяч тенге и государственную пошлину, а также отказал в удовлетворении встречного иска издательства.

Согласно судебному решению, основанием для удовлетворения иска стало нарушение сроков исполнения договора. Суд пришел к выводу, что книги были поставлены с просрочкой, а договор к тому моменту уже прекратил свое действие. В связи с этим требования ТОО «Kazdamu group» о признании действительными акты приема-передачи товара удовлетворены не были.

Компания же с таким решением не согласилась и подала апелляционную жалобу в Мангистауский областной суд. В жалобе представители ТОО «Kazdamu group» указывают, что весь тираж книг был фактически передан заказчику и принят без замечаний по качеству. 

Как уверяют в компании, заказчик не направлял уведомления об отказе принять товар из-за нарушения сроков, а признание поставщика недобросовестным участником государственных закупок является несоразмерной мерой ответственности.

Также компания просит отменить взыскание неустойки и обязать заказчика подписать акт выполненных работ.

Рассмотрение апелляционной жалобы состоится на этой неделе в судебной коллегии по гражданским делам Мангистауского областного суда. По итогам заседания суд примет решение - оставить в силе вердикт первой инстанции либо пересмотреть его.

0
9
3
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Иностранцы начали бойкотировать главный курорт КазахстанаНовости Казахстана
11.06.2026, 11:41 0
В Казахстане вводят новое жесткое правило для выезда за границуНовости Казахстана
18.06.2026, 07:19 0
Имеют ли право казахстанцы установить камеру над своей дверью в подъезде без согласия соседейНовости Казахстана
21.06.2026, 17:25 0
Склады забиты: почему казахстанцы отказываются покупать мясо сайгаков?Новости Казахстана
11.06.2026, 12:43 0
С 1 июля Beeline отключает привычную функцию на всех номерах в КазахстанеНовости Казахстана
02.06.2026, 19:31 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь