В Казахстане начали судить за действие, которое вы совершаете ежедневно

Казахстанцев официально предупредили об ужесточении контроля в интернет-пространстве: за публикацию фейков, манипулятивных видео и даже за использование нейросетей теперь грозит реальное наказание, сообщает Lada.kz.

Фото: кадр YouTube

В профильном Центре при президенте напомнили, что популярность аккаунта не защитит от закона, а «цифровой след» останется в любом случае.

Сухая статистика: десятки дел за пять месяцев

Борьба с фейками в Казахстане перешла из плоскости предупреждений в реальную судебную практику. Согласно свежим данным МВД РК, только за первые пять месяцев 2026 года в стране:

59 человек были привлечены к административной ответственности по статье 456-2 КоАП РК (за размещение и распространение ложной информации и противоправного контента).

20 уголовных дел заведено по статье 274 УК РК (распространение заведомо ложной информации), причем часть из них уже передана в суд.

Правоохранители подчеркивают: под прицел попадают не только зарегистрированные СМИ, но и обычные пользователи. Стать фигурантом дела можно за стандартный пост в соцсетях, видеоролик или даже импульсивный комментарий.

За что именно наказывают: реальные кейсы

Центр по борьбе с дезинформацией при СЦК выделил основные триггеры, которые гарантированно привлекают внимание силовиков:

Фейки о ЧС: распространение панических и недостоверных слухов о чрезвычайных происшествиях. Постановочный контент: публикация инсценированных видеороликов, которые выдаются авторами за реальные события. Дискредитация госорганов: тиражирование лживой информации о работе ведомств и правоохранительных структур.

Иллюзия анонимности и ловушка нейросетей

Отдельный акцент ведомство сделало на авторах, использующих искусственный интеллект. Сгенерированные дипфейки, поддельные аудиозаписи и картинки от нейросетей — это не просто «творчество», если они вводят людей в заблуждение или провоцируют панику.

«Генерация контента с помощью ИИ не освобождает автора от ответственности. Если такой материал вводит граждан в заблуждение, его публикации будет дана жесткая правовая оценка», — заявили в Центре.

Власти также развеяли миф о том, что полиция наказывает только крупных блогеров. Оценка действиям пользователей дается независимо от количества их подписчиков, а современные технологии позволяют быстро вычислить автора по «цифровому следу». Популярность и желание поймать хайп не станут смягчающими обстоятельствами в суде.