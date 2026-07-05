Бейнеу в воде: затопленные дворы села в Мангистау показали с дрона

В социальных сетях распространилось видео, снятое с дрона, на котором запечатлены последствия ливней, прошедших в селе Бейнеу. На отдельных участках населенного пункта еще сохраняются скопления воды, а спецтехника продолжает работы по ее откачке, сообщает Lada.kz .

Кадр видео

Видео было опубликовано пилотом дрона Тұрлан Әзи на личной странице в Instagram.

В комментариях жители называют подтопление серьезной проблемой, обсуждают причины произошедшего и состояние инфраструктуры. Многие отмечают недостаток асфальтированных дорог, сложности с отводом воды, а также сообщают, что во время ливня были подтоплены не только улицы, но и дворы с жилыми домами.

Часть комментаторов призывает не искать виноватых и относиться к произошедшему с терпением, называя случившееся природным испытанием. Другие же пользователи критикуют работу местных властей и коммунальных служб.

В акимате Бейнеуского района сообщили, что работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются.

По информации районной администрации, по состоянию на сегодняшний день вода полностью откачана из 20 жилых домов, 47 дворов, а также с улиц села. Всего коммунальными службами и спасателями откачано 27 тысяч кубометров воды.