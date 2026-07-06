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05.07.2026, 19:23

Получили квартиры, но без воды: сироты и люди с инвалидностью обратились за помощью в Актау

Общество 0 2 329 Сергей Кораблев

В новом доме, квартиры в котором получили сироты и люди с инвалидностью, полностью отсутствует водоснабжение. В ситуации разбирался коррепосндент Lada.kz.

 

Фото прислали жильцы дома №4 в 37 микрорайоне
Фото прислали жильцы дома №4 в 37 микрорайоне

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Виктория Шешенева, которая вместе с другими сиротами долгие годы стояла в очереди на получение жилья, после заселения столкнулась с серьезной коммунальной проблемой.

Нам выдали квартиры в доме №4 в 37 микрорайоне, но воды в нем нет вообще. Ни холодной, ни горячей. С апреля нам постоянно говорят: «Еще две недели», но проходят месяцы, а ничего не меняется. Мы не можем нормально жить в своих квартирах, - говорит Виктория Шешенева.

Также жильцы жалуются на состояние придомовой территории. Каждый раз после дождя двор оказывается затопленным.

- Когда идет дождь, возле дома собирается вода. Здесь необходима ливневая канализация, потому что воде просто некуда уходить. Из-за этого невозможно нормально пройти к подъезду, приходится обходить огромные лужи или идти прямо по воде, - рассказала Виктория Шешенева.

Жители дома интересуются, когда их обеспечат водоснабжением, а также решат проблему с водоотведением.

Корреспондент Lada.kz направил в городскую администрацию официальный запрос с просьбой разъяснить причины полного отсутствия водоснабжения в доме, назвать сроки устранения проблемы и сообщить, предусмотрено ли строительство системы ливневой канализации на данной территории.

В городском акимате сообщили, что недавно по вопросу обеспечения питьевой водой дома №4 в 37 микрорайоне состоялось совещание под председательством заместителя акима Актау Бекнура Балиулы с участием представителей ответственных государственных органов и подрядных организаций.

- Строительная организация получила технические условия от предприятия, осуществляющего водоснабжение, и выполнила подключение дома к сети питьевого водоснабжения. Однако водопровод остается незаполненным, а при вводе системы в эксплуатацию существует риск возникновения гидравлических неисправностей. В связи с этим было принято решение выполнить устройство кольцевого соединения (закольцовки) на магистральном трубопроводе диаметром 500 миллиметров, - пояснили чиновники.

Необходимые материалы для проведения работ, как пообещали в городском акимате, будут полностью закуплены завтра, 6 июля, а завершить работы и обеспечить дом питьевой водой планируется до 15 июля.

Вопрос сооружения ливневой канализации власти пока не прокомментировали.

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