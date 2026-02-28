18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
28.02.2026, 18:55

Ждут квартиру 10 лет: история сирот из Актау получила неприятное продолжение

Общество

Ранее сирота Виктория Шешенева обратилась в редакцию с жалобой на неясности с очередью на жилье для детей-сирот. Тогда девушка не могла получить точную информацию о своем месте в списке. Ситуация добавила новых вопросов: жительница Актау утверждает, что квартиры получают те, кто встал на учет позже нее, сообщает Lada.kz.

Фото сгенерировано при помощи ИИ
Фото сгенерировано при помощи ИИ

В «Центре обеспечения жилищем» АО «Отбасы банк» Виктории Шешеневой пояснили, что по категории «дети-сироты» сейчас проходит очередь 2010 года. До Виктории Шешеневой очередь пока не дошла.

Там подчеркнули, что распределение жилья ведется в соответствии с годом постановки на учет. При этом отдельного учета в формате «кто первый, кто второй получит квартиру» не ведется – все зависит от даты регистрации в очереди.

Однако Виктория Шешенева отмечает, что, по ее наблюдениям, в прошлом году жилье уже получали те, кто встал в очередь в 2010-2012 годах, а в этом году снова фигурируют те же годы.

В том году 2010-2012 годы получали, сейчас опять те же годы в этом году получают. Странно как-то, - говорит Виктория Шешенева.

Номер в очереди все же был выдан – она 216. Но главный вопрос остается открытым: когда именно Виктория Шешенева сможет получить положенное ей жилье.

Парню подруги сестренки вчера выдали квартиру – он позже нас встал. Как они распределяют квартиры, я не могу понять? Куда мне обращаться?!, - недоумевает Виктория Шешенева.

После того, как Виктория Шешенева озвучила эту историю сотрудникам «Отбасы банк», ей сообщили, что необходимо подойти теперь в понедельник, 2 марта.

Напомним, брат с сестрой – Виктор и Виктория Шешеневы, состоящие в очереди на жилье как сироты с 2013 года, заявили, что больше не могут узнать свой номер очередности, и не понимают, как теперь отслеживать свое положение.

Lada.kz продолжает следить за развитием ситуации.

