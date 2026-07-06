В Жетыбае восстановили электроснабжение после аварии

В селе Жетыбай полностью завершены работы по устранению аварии, выявленной на линии электроснабжения микрорайона имени Т. Аубакирова, сообщает Lada.kz .

Фото предоставили в ЦОК региона

Как сообщили в пресс-службе акимата района, причиной отключения электроэнергии стало повреждение подземного кабеля, подключенного к воздушной линии электропередачи от комплектной трансформаторной подстанции, находящейся на балансе ГКП «Турмыс-Сервис».

В связи с аварией заместитель акима района Санат Токенов встретился с жителями микрорайона. Он разъяснил причины произошедшего, рассказал о ходе аварийно-восстановительных работ и сроках восстановления электроснабжения.

Для устранения повреждения специалисты ГКП «Турмыс-Сервис» выполнили комплекс ремонтных работ. В частности, как рассказали в акимате, в ремонте были задействованы автокран и специализированная бурильная техника, установлена железобетонная опора, смонтировано 60 метров самонесущего изолированного провода, установлены четыре зажима, а также проведена полная проверка распределительного устройства.

По информации акимата, авария полностью устранена, электросеть переведена в штатный режим работы. В настоящее время жители микрорайона имени Токтара Аубакирова обеспечены электроснабжением в полном объеме.