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06.07.2026, 12:05

В Мангистау есть свой поселок-призрак: заброшенный Караган привлекает туристов

Общество 0 5 200 Наталья Вронская

О подземных мечетях, долине шаров Торыш и урочище Бозжыра знают многие. Однако всего в 32 километрах от города Форт-Шевченко находится еще одна малоизвестная достопримечательность — заброшенный рыбацкий поселок Караган. Сегодня это место с сохранившимися следами прошлого привлекает все больше туристов, желающих увидеть одну из необычных локаций Мангистау, передает Lada.kz.

коллаж ИИ на основе стоп-кадров из видео
коллаж ИИ на основе стоп-кадров из видео

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В социальных сетях набирает популярность видео жителей Мангистау @sergiomantana и @nurkentazhibay, которые показали заброшенный рыбацкий поселок Караган с дронов. После выхода ролика многие пользователи социальных сетей признались, что впервые узнали о существовании в Мангистау собственного «поселка-призрака».

Караган, который местные жители также называют Кангой, расположен примерно в 32 километрах от города Форт-Шевченко на побережье Каспийского моря. Когда-то это был крупный рыбацкий поселок, где работал рыболовецкий колхоз. Здесь были школа, клуб, магазин и другие социальные объекты, а жизнь большинства жителей была тесно связана с морем и рыболовным промыслом.

Однако в 1960-х годах, после упадка рыболовецкого хозяйства, жители постепенно начали покидать поселок. Со временем дома опустели, инфраструктура пришла в запустение, и Караган превратился в один из немногих поселков-призраков Мангистау.

Берег Каспийского моря, заброшенные строения и отсутствие современных зданий создают ощущение, будто время здесь остановилось несколько десятилетий назад. Здесь сохранились полуразрушенные жилые дома, остатки хозяйственных построек и пустынные улицы, по которым уже давно никто не ходит.

Cтоит помнить, что объект не является туристическим комплексом. Многие здания находятся в аварийном состоянии, поэтому заходить внутрь разрушенных строений может быть опасно.

Несмотря на запустение, Караган остается своеобразным памятником истории рыболовства Мангистау и напоминает о времени, когда побережье Каспия было центром жизни для целых поколений рыбаков. Именно поэтому многие путешественники называют его местом, где можно буквально прикоснуться к ушедшей эпохе.

Как добраться

Поселок Караган расположен примерно в 32 километрах от города Форт-Шевченко в Тупкараганском районе. Доехать можно только на автомобиле, желательно с высоким клиренсом, так как последние километры проходят по грунтовой дороге. Перед поездкой рекомендуется скачать офлайн-карты, взять запас воды и топлива.

Несмотря на десятилетия запустения, Караган остается одной из самых необычных достопримечательностей Мангистау. Сюда приезжают не за комфортом, а чтобы увидеть сохранившиеся следы ушедшей эпохи и почувствовать особую атмосферу заброшенного поселка на берегу Каспия.

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Комментарии

2 комментарий(ев)
fox1167
fox1167
Ну вот и усё! Кто-то не спеша разобрал крыши а теперь понаедут разберут всё по кирпичику!
06.07.2026, 11:08
Ingul
Ingul
Это ушедшая эпоха и наше будущее?
06.07.2026, 10:34
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