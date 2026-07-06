До +42 градусов и грозы: какой будет погода в Мангистау с 6 по 12 июля

Жителей Мангистауской области на этой неделе ждет по-настоящему летняя погода. По данным Мангистауского филиала регионального государственного предприятия (РГП) «Казгидромет», в регионе ожидается постепенное усиление жары, местами воздух прогреется до +42 градусов. При этом в отдельных районах возможны кратковременные дожди, грозы и усиление ветра, передает Lada.kz.
Самая сильная жара ожидается в Бейнеуском и Каракиянском районах, тогда как на побережье Каспийского моря температура останется значительно ниже.
Что говорит Казгидромет
По информации Мангистауского филиала РГП «Казгидромет», 8 июля на западе, севере и юге области ожидаются дождь и гроза. А 9 и 10 июля вероятность осадков сохранится уже на западе, севере и востоке региона. Ветер юго-восточный, местами усилится до 15-20 м/с. Ночная температура повысится до +22…+27°, дневная — до +37…+42°, на западном побережье жара будет несколько слабее — около +33°.
Актау и Мунайлинский район
6 июля (понедельник) температура будет +28…+30°, переменная облачность, без осадков.
7 июля — до +29°, солнечно.
8 июля — около +28°, переменная облачность.
9 июля — усиление ветра до 15-20 м/с.
10 июля — солнечно, до +29°.
11 июля — самый жаркий день недели, до +31°.
12 июля — небольшое понижение температуры до +28…+29°.
Жанаозен
В нефтяной столице будет значительно жарче.
6-8 июля — +35…+38°;
9-10 июля — до +40°;
11-12 июля — местами до +41…+42°.
Осадки маловероятны.
Бейнеу
Самые высокие температуры ожидаются именно здесь.
В первой половине недели +36…+39°;
к выходным воздух может прогреться до +42°.
Возможны грозовые явления вечером 9-10 июля.
Шетпе
В начале недели здесь сохранится жара до +34…+37°;
9-10 июля возможны кратковременные дожди и грозы;
к выходным — до +39°.
Курык
Близость моря немного смягчит жару.
Днем здесь ожидается жара до +31…+34°;
Ночью - +22…+25°;
9 июля ожидается усиление ветра.
Форт-Шевченко
Здесь температура воздуха сохранится в пределах +29…+32°;
ожидается переменная облачность;
в конце недели возможен кратковременный дождь.
Каракиянский район
Наиболее жаркая часть области.
Температура днем на протяжении всей недели будет держаться в пределах +38…+42°, ночью — около +25°.
Осадки практически не ожидаются.
Тупкараганский район
Благодаря влиянию моря здесь будет немного прохладнее:
Полезно знать
Спасатели рекомендуют в самые жаркие часы — с 12:00 до 17:00 — по возможности не находиться под открытым солнцем, пить больше воды, пользоваться головными уборами и особенно внимательно следить за детьми и пожилыми людьми. Из-за высокой температуры в регионе также сохраняется повышенная пожарная опасность.
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