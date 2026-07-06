До +42 градусов и грозы: какой будет погода в Мангистау с 6 по 12 июля

Жителей Мангистауской области на этой неделе ждет по-настоящему летняя погода. По данным Мангистауского филиала регионального государственного предприятия (РГП) «Казгидромет», в регионе ожидается постепенное усиление жары, местами воздух прогреется до +42 градусов. При этом в отдельных районах возможны кратковременные дожди, грозы и усиление ветра, передает Lada.kz.

Автор Ахмат Басиев Материал Международной выставки -фестиваля фотографий в Мангистауской области организованного в рамках проекта "Актау - культурная столица тюркского мира"

Самая сильная жара ожидается в Бейнеуском и Каракиянском районах, тогда как на побережье Каспийского моря температура останется значительно ниже.

Что говорит Казгидромет

По информации Мангистауского филиала РГП «Казгидромет», 8 июля на западе, севере и юге области ожидаются дождь и гроза. А 9 и 10 июля вероятность осадков сохранится уже на западе, севере и востоке региона. Ветер юго-восточный, местами усилится до 15-20 м/с. Ночная температура повысится до +22…+27°, дневная — до +37…+42°, на западном побережье жара будет несколько слабее — около +33°.

Актау и Мунайлинский район

6 июля (понедельник) температура будет +28…+30°, переменная облачность, без осадков.

7 июля — до +29°, солнечно.

8 июля — около +28°, переменная облачность.

9 июля — усиление ветра до 15-20 м/с.

10 июля — солнечно, до +29°.

11 июля — самый жаркий день недели, до +31°.

12 июля — небольшое понижение температуры до +28…+29°.

Жанаозен

В нефтяной столице будет значительно жарче.

6-8 июля — +35…+38°;

9-10 июля — до +40°;

11-12 июля — местами до +41…+42°.

Осадки маловероятны.

Бейнеу

Самые высокие температуры ожидаются именно здесь.

В первой половине недели +36…+39°;

к выходным воздух может прогреться до +42°.

Возможны грозовые явления вечером 9-10 июля.

Шетпе

В начале недели здесь сохранится жара до +34…+37°;

9-10 июля возможны кратковременные дожди и грозы;

к выходным — до +39°.

Курык

Близость моря немного смягчит жару.

Днем здесь ожидается жара до +31…+34°;

Ночью - +22…+25°;

9 июля ожидается усиление ветра.

Форт-Шевченко

Здесь температура воздуха сохранится в пределах +29…+32°;

ожидается переменная облачность;

в конце недели возможен кратковременный дождь.

Каракиянский район

Наиболее жаркая часть области.

Температура днем на протяжении всей недели будет держаться в пределах +38…+42°, ночью — около +25°.

Осадки практически не ожидаются.

Тупкараганский район

Благодаря влиянию моря здесь будет немного прохладнее:

днем +30…+33°;

усиление ветра 8-10 июля;

возможны локальные кратковременные осадки.

Полезно знать

Спасатели рекомендуют в самые жаркие часы — с 12:00 до 17:00 — по возможности не находиться под открытым солнцем, пить больше воды, пользоваться головными уборами и особенно внимательно следить за детьми и пожилыми людьми. Из-за высокой температуры в регионе также сохраняется повышенная пожарная опасность.