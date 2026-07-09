Приставал и снимал без разрешения: в Актау наказали мужчину после жалобы иностранца

Жителя нашего региона привлекли к административной ответственности после жалобы иностранного туриста на навязчивое поведение во время поездки на поезде сообщением Актау - Шымкент, передаёт Lada.kz .

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Как сообщили в департаменте полиции на транспорте, 8 июля специализированный суд по административным правонарушениям Актау признал мужчину виновным по статье о мелком хулиганстве и назначил наказание в виде штрафа в размере 20 МРП (86 500 тенге).

Поводом для разбирательства стало видео иностранного путешественника по имени Майлз, который поделился в социальных сетях впечатлениями от 40-часовой поездки.

По словам туриста, попутчик неоднократно пытался завязать с ним разговор, навязчиво шутил, снимал его на мобильный телефон без разрешения. Также, как утверждает сам Майлз, он оскорблял его на местном языке.

После публикации видеоролика сотрудники транспортной полиции установили личность мужчины, а материалы были направлены в суд, который признал его виновным и назначил административное наказание.