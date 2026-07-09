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09.07.2026, 09:20

В Мангистау не хватает более 200 врачей: какие специалисты нужны региону

Общество 0 2 818 Лиана Рязанцева

В Мангистауской области сохраняется дефицит медицинских кадров, несмотря на постепенное улучшение ситуации. По итогам второго квартала 2026 года региону не хватает 234 врачей, что на 46 специалистов, или 16,4%, меньше, чем годом ранее. О том, в каких специалистах нуждается регион и как решается проблема рассказали в управлении здравоохранения Мангистауской области, передает Lada.kz.

Фото автора
Фото автора

В Мангистауской области работают 7 679 медицинских работников, в том числе 1 663 врача и 6 016 человек среднего медицинского персонала. 

На конец 2025 года уровень укомплектованности врачебными кадрами в регионе составил 85,5%, а врачами общей практики - 86,3%.

Средний возраст врачей в области составляет 42 года, среднего медицинского персонала — 39 лет. При этом 17,7% врачей находятся в пенсионном возрасте, еще 27,3% — предпенсионного.

Обеспеченность средним медицинским персоналом достигает 72,8%. В городских медицинских организациях этот показатель составляет 83,1%, а в сельских — всего 60,9%. Среди среднего медперсонала доля работников пенсионного возраста составляет 3,5%, предпенсионного — 18,3%.

По данным управления здравоохранения, из общего дефицита врачей 137 специалистов не хватает в городах, еще 97 — в сельской местности.

Несмотря на проводимую работу по трудоустройству медицинских кадров, проблема дефицита специалистов в регионе остается актуальной. Согласно оперативным данным филиала Национального научного центра развития здравоохранения имени Салидат Каирбековой, по итогам второго квартала 2026 года дефицит врачебных кадров в Мангистауской области составил 234 специалиста, в том числе в городе - 137, в сельской местности - 97 специалистов. По сравнению с 2025 годом дефицит снизился на 46 специалистов, или на 16,4%, - сообщили в управлении.

Каких врачей не хватает

Наиболее востребованные специальности: 

  • акушеры-гинекологи; 
  • анестезиологи-реаниматологи (взрослые);
  • анестезиологи-реаниматологи (детские);
  • терапевты;
  • психиатры;
  • онкологи; 
  • травматологи-ортопеды;
  • хирурги;
  • врачи лучевой диагностики;
  • неонатологи.

В управлении здравоохранения отмечают, что нехватка специалистов связана сразу с несколькими причинами:

  • выходом сотрудников в декретные отпуска;
  • выходом врачей на пенсию;
  • переходом специалистов в частные клиники;
  • открытием новых медицинских организаций, которым требуются дополнительные кадры.

Так, после открытия районной больницы на 150 коек в Мунайлинском районе дополнительно потребовалось 90 врачей и 125 средних медицинских работников.

Для привлечения специалистов в регионе продолжают применять меры социальной поддержки. В 2025 году ее оказали 197 врачам: 61 специалисту, который работает в Актау, 32 — в Жанаозене и 104 — в сельских населенных пунктах.

- Для обеспечения приезжающих врачей жильем в прошлом году планировалось приобрести 50 квартир для государственных медицинских организаций региона. Однако фактически было закуплено 21 жилье  - одна однокомнатная и 20 двухкомнатных квартир, - подчеркнули в ведомстве.

 В облздаве также отметили, что работа по обеспечению медицинских работников жильем будет продолжена.

- В июле и августе текущего года ожидается прибытие выпускников высших медицинских учебных заведений, - заключили в управлении здравоохранения.

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