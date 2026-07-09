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09.07.2026, 12:25

Как узнать свой избирательный участок в Мангистау: контакты call-центров

Общество 0 1 412 Лиана Рязанцева

Жители Мангистауской области могут узнать, к какому избирательному участку они прикреплены, через call-центры. Публикуем данные, где можно получить необходимую информацию о своем избирательном участке, передает Lada.kz со ссылкой на центр общественных коммуникаций региона (ЦОК).

Иллюстративное фото. Сгенерировано с помощью ИИ
Иллюстративное фото. Сгенерировано с помощью ИИ

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Как узнать свой избирательный участок

Проверить номер и адрес своего избирательного участка можно двумя способами:

Для проверки необходимо ввести индивидуальный идентификационный номер (ИИН).

Что делать, если данные не отображаются

Если информация о гражданине отсутствует на сайте или в Telegram-боте, рекомендуется обратиться в CALL-центр акимата по месту жительства.

Информационная поддержка осуществляется по следующим контактам:

  • Актау, 4 микрорайон, здание №72, акимат города. CALL-центр: 8 (7292) 30-13-38, 8 (700) 430-13-38.
  • Жанаозен, улица Сатпаева, здание №1, акимат города Жанаозен. CALL-центр: 8 (72934) 4-86-14.
  • Бейнеуский район, село Бейнеу, улица Д. Тажиева, здание №10/1, акимат Бейнеуского района. CALL-центр: 8 (72932) 2-15-76.
  • Каракиянский район, село Курык, улица Досан батыра, здание №8, акимат Каракиянского района. CALL-центр: 8 (72937) 2-21-91.
  • Мангистауский район, село Шетпе, микрорайон «Орталық», здание №2, акимат Мангистауского района. CALL-центр: 8 (72931) 2-14-51.
  • Мунайлинский район, село Мангистау, 16-й квартал, здание №11, акимат Мунайлинского района. CALL-центр: 8 (7292) 46-62-31.
  • Тупкараганский район, Форт-Шевченко, улица Д. Тажиулы, здание №13, акимат Тупкараганского района. CALL-центр: 8 (72938) 2-22-90.
  • Единый контакт-центр 109. 

Основная цель работы CALL-центров - обеспечить жителям Мангистауской области своевременный и оперативный доступ к информации по вопросам избирательной кампании. Специалисты предоставляют консультации по определению избирательного участка, проверке сведений в списках избирателей, а также разъясняют порядок реализации избирательных прав граждан и оказывают необходимую информационную поддержку на всех этапах подготовки к голосованию, - сообщили в ЦОК региона.

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