Как узнать свой избирательный участок в Мангистау: контакты call-центров

Жители Мангистауской области могут узнать, к какому избирательному участку они прикреплены, через call-центры. Публикуем данные, где можно получить необходимую информацию о своем избирательном участке, передает Lada.kz со ссылкой на центр общественных коммуникаций региона (ЦОК).
Как узнать свой избирательный участок
Проверить номер и адрес своего избирательного участка можно двумя способами:
Для проверки необходимо ввести индивидуальный идентификационный номер (ИИН).
Что делать, если данные не отображаются
Если информация о гражданине отсутствует на сайте или в Telegram-боте, рекомендуется обратиться в CALL-центр акимата по месту жительства.
Информационная поддержка осуществляется по следующим контактам:
Основная цель работы CALL-центров - обеспечить жителям Мангистауской области своевременный и оперативный доступ к информации по вопросам избирательной кампании. Специалисты предоставляют консультации по определению избирательного участка, проверке сведений в списках избирателей, а также разъясняют порядок реализации избирательных прав граждан и оказывают необходимую информационную поддержку на всех этапах подготовки к голосованию, - сообщили в ЦОК региона.
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