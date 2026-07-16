Контейнерный хаб введен в эксплуатацию в порту Актау

Началом работы нового комплекса стала обработка первого контейнерного поезда, прибывшего на терминал, передаёт Lada.kz со ссылкой на АО «НК «Қазақстан темір жолы».

Качество кадра улучшено с помощью искусственного интеллекта

Сообщается, что крупнейший специализированный контейнерный терминал в акватории Каспийского моря введён в промышленную эксплуатацию.

Запуск контейнерного хаба является важным этапом развития транспортно-логистической инфраструктуры Казахстана и реализации поручения Главы государства по укреплению потенциала Транскаспийского Международного Транспортного Маршрута (Среднего коридора). Проект позволит существенно повысить эффективность обработки контейнерных грузов, увеличить пропускную способность порта и укрепить позиции Казахстана как ключевого транзитного звена между Востоком и Западом, - сообщает АО «НК «Қазақстан темір жолы».

В компании отметили, что строительство контейнерного хаба началось в ноябре 2024 года в рамках совместного проекта АО «НК «Қазақстан темір жолы», АО «НК «Актауский международный морской торговый порт» и компании Lianyungang Port Group.

В рамках первого этапа реализации проекта построена современная контейнерная площадка, оснащенная высокопроизводительной перегрузочной техникой, включая два контейнерных перегружателя, современное терминальное оборудование и эффективную систему управления грузопотоками. Реализация первой очереди позволила увеличить мощность порта по перевалке контейнерных до 140 тыс. ДФЭ (TEU) в год, существенно сократить время обработки контейнерных поездов. Первым производственным событием после ввода объекта в эксплуатацию стала обработка контейнерного поезда, прибывшего на терминал. Выполнение первых грузовых операций подтвердило готовность нового комплекса к работе в штатном режиме и начало его полноценной интеграции в международные логистические цепочки, - отметили в КТЖ.

Ранее сообщалось, что Актауский контейнерный хаб готовится к запуску. Интеграция порта Ляньюньган (КНР), сухого порта Khorgos Gateway и контейнерного хаба в Актау в единую логистическую систему позволит создать сквозной транспортный сервис. Это обеспечит бесперебойную доставку грузов от побережья Желтого моря через территорию Казахстана и Каспийское море к рынкам Кавказа, Турции и Европы.