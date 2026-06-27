Из Китая через Актау – в Европу: контейнерный хаб готовится к запуску

Актауский контейнерный хаб готовится к запуску. Интеграция порта Ляньюньган (КНР), сухого порта Khorgos Gateway и контейнерного хаба в Актау в единую логистическую систему позволит создать сквозной транспортный сервис. Это обеспечит бесперебойную доставку грузов от побережья Желтого моря через территорию Казахстана и Каспийское море к рынкам Кавказа, Турции и Европы, передаёт Lada.kz со ссылкой на пресс-службу АО «НК «ҚТЖ» .

Фото: rail-news.kz

АО «НК «ҚТЖ» и Ляньюньган укрепляют стратегическое партнерство. Председатель Правления АО «НК «ҚТЖ» Талгат Алдыбергенов провел встречу с Мэром города Ляньюньган (КНР) Чжоу Цзинем. Стороны обсудили развитие совместных логистических проектов, расширение инвестиционного сотрудничества и подтвердили готовность к запуску Актауского международного контейнерного хаба.

Одним из ключевых итогов переговоров стало подтверждение завершения всех подготовительных мероприятий по созданию ТОО «Актауский международный контейнерный хаб». Начало его операционной деятельности запланировано до конца июня текущего года. Особое внимание было уделено интеграции порта Ляньюньган, Сухого порта Khorgos Gateway и контейнерного хаба в Актау в единую логистическую систему. Это позволит сформировать сквозной транспортный сервис, обеспечивающий бесперебойную доставку грузов от побережья Желтого моря через Казахстан и Каспийское море к рынкам Кавказа, Турции и Европы.

За более чем десять лет сотрудничества с портом Ляньюньган мы сформировали прочную основу для развития новых международных транспортных маршрутов. Сегодня наша общая задача – не просто наращивать объемы перевозок, а создавать современную, устойчивую и конкурентоспособную логистическую систему, которая обеспечит эффективное сообщение между Азией и Европой, - отметил Талгат Алдыбергенов.

Отмечается, что Ляньюньган является одним из крупнейших морских портов Китая и ключевой восточной отправной точкой Евразийского сухопутного моста. Сотрудничество КТЖ с портом, начатое в 2013 году, стало одним из знаковых проектов казахстанско-китайского транспортно-логистического партнерства и важным элементом развития инициативы «Один пояс - один путь». Особая роль в этой системе принадлежит Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ), который демонстрирует устойчивый рост.

На этой неделе делегация китайского города Ляньюньган с рабочим визитом посетила Актау и встретилась с акимом города.

Глава города Абилкаир Байпаков и мэр города Ляньюньган Китайской Народной Республики Чжоу Цзинь

В ходе встречи стороны обсудили перспективы дальнейшего развития сотрудничества между двумя городами, расширение торгово-экономических и инвестиционных связей, а также уделили особое внимание укреплению партнерства в сферах туризма, логистики, культуры и гуманитарного сотрудничества.

Напомним, между Актау и городом Ляньюньган Китайской Народной Республики подписан меморандум о братстве.