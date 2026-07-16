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16.07.2026, 14:20

Сельскохозяйственная ярмарка в Актау 18 июля не состоится

Общество 0 3 646 Лиана Рязанцева

В Актау отменена сельскохозяйственная ярмарка, запланированная на 18 июля. О причинах отмены рассказали в городском акимате, передаёт Lada.kz.  

Фото istockphoto.com
Фото istockphoto.com

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В акимате предупредили жителей Актау об отмене сельскохозяйственной ярмарки, которая должна была пройти 18 июля.

Причиной отмены стал ремонт дороги.

 

В связи с проведением среднего ремонта автомобильной дороги на участке от автозаправочной станции «Кездесу» до здания Палаты предпринимателей «Атамекен» в 35 микрорайоне сельскохозяйственная ярмарка местных производителей, которая традиционно проходит на территории Оптово-распределительного центра в 36 микрорайоне, 18 июля проводиться не будет. Ремонтные работы будут проводиться с 16 по 20 июля. После их завершения ярмарка возобновит работу в привычном режиме и, как прежде, будет проходить каждую субботу, - говорится в сообщении акимата.

 

Городской отдел предпринимательства и сельского хозяйства просит жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам.

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