Сельскохозяйственная ярмарка в Актау 18 июля не состоится

В акимате предупредили жителей Актау об отмене сельскохозяйственной ярмарки, которая должна была пройти 18 июля.

Причиной отмены стал ремонт дороги.

В связи с проведением среднего ремонта автомобильной дороги на участке от автозаправочной станции «Кездесу» до здания Палаты предпринимателей «Атамекен» в 35 микрорайоне сельскохозяйственная ярмарка местных производителей, которая традиционно проходит на территории Оптово-распределительного центра в 36 микрорайоне, 18 июля проводиться не будет. Ремонтные работы будут проводиться с 16 по 20 июля. После их завершения ярмарка возобновит работу в привычном режиме и, как прежде, будет проходить каждую субботу, - говорится в сообщении акимата.