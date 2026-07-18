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17.07.2026, 21:45

Целитель ни при чем: спасатели опровергли завирусившуюся в Сети версию о поисках утонувшего в Актау парня

Общество 0 1 625 Ольга Максимова

В социальных сетях появилось видеозапись, в которой утверждается, что народный целитель помог найти тело 18-летнего Азамата Дуйсеханова. Спасатели Мангистауской области ответили – данные утверждения вводят людей в заблуждение и умаляют работу специальных служб, которые на протяжении недели были задействованы в поисках, передает Lada.kz.

Иллюстративное фото из архива
Иллюстративное фото из архива

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В распространенном в социальных сетях видео утверждается, что целитель начал спрашивать про родственников пропавшего. Услышав про наличие родственника по имени Бауржан, он сказал что именно он должен приехать, достать казан, взять кончики волос матери, положить в этот казан волосы и какую-либо одежду мальчика и закинуть казан в море, и тогда тело должно всплыть. Согласно данным на видео, родственники именно так и сделали утром 15 июля, а днем тело было найдено.  

В ДЧС Мангистауской области сообщили, что при поисковых работах ведомство руководствуется заранее разработанным планом и профессиональной тактикой. Именно в ходе этой системной работы было найдено тело подростка.

Родственники утонувшего обращались к знахарям с просьбой помочь, однако ни одно из предположений народных целителей не привело к обнаружению парня.  

Во время поисков родственники пропавшего, опираясь на предположения различных знахарей и народных целителей, неоднократно просили спасателей проверить несколько указанных ими мест. Спасатели с пониманием отнеслись к тяжелому эмоциональному состоянию семьи и обследовали также эти участки. Однако ни одно из подобных предположений не подтвердилось, - сообщили в ДЧС Мангистауской области.

Поисково-спасательные работы проводились непрерывно с 7 по 15 июля – ежедневно с утра до вечера. В них участвовали спасатели, Военно-морские силы, Пограничная служба КНБ, волонтеры и представители других служб.

В ходе поисков использовались плавательные средства, эхолоты, беспилотные летательные аппараты, специальная техника и вертолеты Ми-8. Акватория и прибрежная территория ежедневно тщательно обследовались.

В связи с этим распространяемая в социальных сетях информация о том, что тело было найдено «с помощью бросания казана», не соответствует действительности и умаляет многодневный самоотверженный труд всех спасателей и сотрудников других служб, участвовавших в поисковой операции. Призываем граждан доверять только официальным источникам информации и не распространять непроверенные сведения. Согласно законодательству Республики Казахстан, распространение ложной информации влечет за собой ответственность, - сообщили в спасательном ведомстве.

В комментариях под видео жители региона разделились на два лагеря – кто-то верит в силу целителя, а кто-то – в науку и тактику ДЧС.   

Напомним, Азамат Дуйсеханов числится пропавшим со дня своего 18-летия. Седьмого июля он отмечал свой день рождения вместе с друзьями на побережье рядом с курортным отелем «O'Mir», расположенным примерно в 48 километрах от Актау.  Его тело нашли в 51 километре от Актау примерно в 10 метрах от берега.

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