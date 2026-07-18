Жители Актау рассказали, что делает их счастливыми

Сегодня, 18 июля, отмечается неофициальный и вдохновляющий праздник – День счастливого человека. У него нет религиозного или политического статуса, главная его цель – поддержать позитивный настрой, поделиться радостью с окружающими и напомнить о том, что приносит людям истинное удовольствие. В опросе Lada.kz узнала у жителей Актау, что делает их счастливыми.