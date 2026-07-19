Запах, тучи мух и десятки кошек: жильцы ЖК «КазТрансОйл» в Актау оказались в патовой ситуации

Жильцы ЖК «КазТрансОйл» в 15 микрорайоне уже несколько лет пытаются решить проблему с квартирой на первом этаже, откуда исходит стойкий неприятный запах. После того, как хозяйка жилья исчезла, ситуация резко ухудшилась. Теперь люди утверждают, что оказались в правовом тупике, сообщает Lada.kz .

Фото жителей дома №65 в 15 микрорайоне

По словам жильцов дома №65, в квартире на первом этаже проживала женщина, которая на протяжении многих лет содержала большое количество кошек. Из-за этого из жилья постоянно исходил неприятный запах.

Жильцы рассказали, что аналогичная ситуация уже происходила около семи лет назад. Тогда соседи самостоятельно собрали деньги и оплатили услуги специализированной компании, которая очистила квартиру. Помещение было полностью освобождено от мусора и приведено в порядок.

Спустя некоторое время проблема вновь вернулась. На протяжении последних семи лет жильцы неоднократно обращались в санитарные службы, акимат и обслуживающую организацию, однако ситуация не изменилась.

По словам соседей, в начале этой зимы хозяйка квартиры вместе с кошками исчезла. Около двух недель назад возле квартиры начали скапливаться тучи мух, а по всему подъезду распространился резкий трупный запах.

После многочисленных обращений на место прибыли пожарные и участковый инспектор полиции. Как рассказали жители, после осмотра квартиры участковый сообщил, что человеческого тела внутри не обнаружено. В помещении находились многочисленные кошки, черные пакеты, большое количество мусора. Жильцы предполагают, что в пакетах могут находиться погибшие животные, однако официального подтверждения этой информации нет.

В настоящее время квартира опечатана.

Люди хотели бы вновь организовать очистку помещения, но, как им объяснил участковый, без законных оснований проникать в чужую квартиру запрещено.

Сейчас мы просто в тупике. Запах остается, жить рядом невозможно, но сделать ничего нельзя, - говорят жители дома.

Корреспондент Lada.kz направил запросы в департамент полиции, ДЧС, санитарно-эпидемиологическую службу и акимат, чтобы выяснить, какие меры могут быть приняты в подобных случаях и кто обязан решать проблему.