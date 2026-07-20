Какой будет погода в Мангистау с 20 по 26 июля

На предстоящей неделе жителей Мангистауской области ожидает преимущественно солнечная погода. Исключением станет понедельник, 20 июля, когда, по прогнозу синоптиков «Казгидромет», в регионе возможны кратковременные дожди, грозы и усиление ветра. В остальные дни ожидается солнечная погода, передаёт Lada.kz .

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По данным синоптиков в Актау с 20 по 26 июля ожидается переменная облачность, временами дождь, гроза.

20 июля (понедельник) температура будет +30…+32°, переменная облачность, временами дождь, гроза.

С 21 по 26 июля температура воздуха будет +30…+32°, ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер 9-14 м/с.

По данным Gismeteo.kz, в Актау на протяжении недели будет преобладать солнечная погода. Исключением станет понедельник, 20 июля, когда ожидается дождь и облачная погода. Самыми жаркими днями недели станут суббота и воскресенье — 25 и 26 июля. В выходные воздух прогреется до +36 °C.

По данным «Казгидромет», на этой неделе в районах Мангистауской области ожидается повышение температуры воздуха до +37…+42 °C.

В понедельник, 20 июля, на западе и севере региона прогнозируются кратковременный дождь, гроза и усиление ветра. Скорость ветра составит 9-14, на западе, севере области порывы дом 15-20 м/с. В последующие дни установится солнечная и жаркая погода без осадков.

Жанаозен

Согласно прогнозу Gismeteo.kz, жителей Жанаозена ждет преимущественно солнечная неделя. Лишь в понедельник возможны кратковременные осадки, после чего вновь установится ясная погода. Самым жарким днем станет воскресенье, 26 июля, когда столбики термометров достигнут отметки +39 °C.

Бейнеу

В Бейнеу на протяжении всей недели также сохранится жаркая и солнечная погода. По прогнозу синоптиков, дневная температура воздуха будет колебаться в пределах +36…+38 °C.

В Каракиянском, Тупкараганском, Мангистауском и Мунайлинском районах на протяжении всей недели также ожидается преимущественно солнечная погода без осадков.