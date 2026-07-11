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11.07.2026, 15:01

Погодные условия стали причиной задержки рейсов в аэропорту Актау

Общество 0 2 310 Ольга Максимова

В аэропорту Актау 10 и 11 июля 2026 года сразу несколько рейсов FlyArystan задерживались на вылет. Пассажиры заявили, что авиакомпания не предоставила им гостиницу, хотя ожидание составило 11 часов. В авиакомпании ответили на претензии пассажиров и объяснили причину задержки, передаёт Lada.kz со ссылкой на Qumash.kz.

Фото автора
Фото автора

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Пассажиры пожаловались в социальных сетях на задержки рейсов авиакомпании FlyArystan из Актау в Алматы, Баку и Астану, которые должны были состоятся вечером и 10 и ночью 11 июля.  

По данным перевозчика, причиной стали неблагоприятные погодные условия.

«Изменения в расписании рейсов FlyArystan в/из Актау были вызваны неблагоприятными погодными условиями в Актау. Причиной стал сильный туман - видимость в местном аэропорту была ниже установленного посадочного минимума, что повлияло на выполнение рейсов», - говорится в сообщении.

Как пояснили в авиакомпании, рейсы были задержаны из-за неблагоприятных погодных условий. Поскольку такие обстоятельства не зависят от авиаперевозчика, они не считаются его виной, поэтому предоставление гостиницы в подобных случаях не предусмотрено.

«Обращаем внимание, что воздушные суда FlyArystan могут выполнять до восьми рейсов в день, а интервал между посадкой и следующим вылетом составляет от 30 до 45 минут. Любая задержка на одном из этапов выполнения рейса отражается на выполнении последующих рейсов», - резюмировали в FlyArystan.

В заключение в авиакомпании добавили, что безопасность полетов остается для нее безусловным приоритетом.

В настоящее время табло Международного аэропорта Актау гласит, что  задерживается прибытие из Алматы борта авиакомпании Scat и, соответственно, его вылет из Актау. Также задерживается рейс из Батуми авиакомпании FlyArystan.

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