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21.07.2026, 09:20

Темпы строительства ГПЗ в Жанаозене сильно отстают от графика – минэнерго

Общество 0 3 145 Ольга Максимова

Ерлан Аккенженов посетил Мангистаускую область и потребовал от подрядных организаций в несколько раз увеличить темпы строительства газоперерабатывающего завода (ГПЗ) в Жанаозене, передает Lada.kz.

Фото министерства энергетики РК
Фото министерства энергетики РК

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В ходе рабочей поездки в Мангистаускую область министр энергетики побывал на строительной площадке нового ГПЗ в Жанаозене и отметил существенное отставание от утвержденного графика.

Согласно условиям контракта, срок строительства составляет 36 месяцев (3 года). Несмотря на то, что уже прошло 29 месяцев или 81% отведенного на строительство времени, общая готовность проекта составляет около 40%. То есть фактический объем выполненных работ значительно отстает от плановых показателей. Строительно-монтажные работы выполнены всего на 13%, существенное отставание наблюдается и по бетонным работам: из запланированных 58,4 тысяч кубометров выполнено лишь 7,5 тысяч кубометров.

Такие темпы строительства нас не устраивают. Подрядчики должны незамедлительно нарастить объемы выполняемых работ (…) и обеспечить ввод завода в эксплуатацию в установленные сроки, - заявил министр энергетики Ерлан Аккенженов.

Сохраняются задержки и с поставками технологического оборудования. Из 259 заказанных позиций зарубежные производители отгрузили только 98. Подрядчикам поручили в несколько раз ускорить поставку оборудования, усилить взаимодействие с иностранными производителями и нарастить мощности по модульной сборке на территории Казахстана.

Жанаозенский газоперерабатывающий завод – стратегически важный проект для страны, подчеркнул министр, поэтому теперь подрядчики будут еженедельно представлять оперативные отчеты о ходе строительства.

Ввод Жанаозенского газоперерабатывающего завода в эксплуатацию запланирован на 2027 год. Завод сможет перерабатывать 900 млн кубометров газа в год. В рамках проекта ежегодно планируется производить 743 млн кубометров товарного газа, 217 тысяч тонн сжиженного нефтяного газа и 122 тысячи тонн пентан-гексановой фракции.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Ed Word
Ed Word
Проснулись..!?? Это типа заранее оправдание ищут, иначе почему раньше не озадачивались как подобает периодически при реализации проекта? Остается 7 месяцев и если сроки провалят, то уже самого министра и других отвественных по направлению нужно по справедливости в отставку и без всяких там то виноват, или еще кто, зачем тогда создана вертикаль власти..!??
21.07.2026, 11:11
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