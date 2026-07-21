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21.07.2026, 10:55

Блогер из Актау заплатит почти полмиллиона за публикацию изображения людей без их согласия

Общество 0 3 253 Ольга Максимова

Суд обязал блогера удалить из Instagram видеозапись следственных действий по уголовному делу, на которой были запечатлены двое потерпевших без их согласия. Кроме того, блогер должен выплатить каждому из истцов по 200 тысяч тг в качестве компенсации морального вреда, передает Lada.kz.

Иллюстративное фото: envato.com
Иллюстративное фото: envato.com

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В Актау двое жителей города обратились в суд с иском к местному блогеру, который опубликовал в Instagram видеозапись следственных действий по уголовному делу. На кадрах были запечатлены сами истцы, проходившие по делу в качестве потерпевших.

По словам заявителей, они не давали согласия на использование и распространение своего изображения. Они потребовали удалить видеоматериал и взыскать с блогера компенсацию морального вреда.

При рассмотрении дела суд сослался на статью 145 Гражданского кодекса РК, согласно которой использование изображения гражданина без его согласия не допускается, за исключением случаев, прямо предусмотренных законом.

Суд №2 города Актау не принял доводы ответчика о том, что он является общественным деятелем или внештатным журналистом. Суд пришел к выводу, что опубликованное видео не относится к категории материалов, распространение которых допускается без согласия изображенных на них лиц.

Также суд установил, что размещение видеозаписи в открытом доступе, а также сопровождавшие публикацию негативные комментарии стали причиной моральных страданий истцов.

В результате судья признал публикацию видеоматериала незаконной, обязал блогера удалить запись со своей страницы в Instagram и выплатить каждому из истцов по 200 тысяч тг в качестве компенсации морального вреда.

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