18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
467.65
533.26
5.96
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
22.07.2026, 09:41

Запах, тучи мух и десятки кошек: жильцы ЖК «КазТрансОйл» в Актау не могут добиться санитарной обработки квартиры

Общество 0 2 215 Лиана Рязанцева

Жильцы ЖК «КазТрансОйл» в 15 микрорайоне не могут добиться решения проблемы с квартирой, из которой, по их словам, распространяется сильный неприятный запах. Однако, несмотря на обращения в различные инстанции, устранить источник антисанитарии пока не удается, передает Lada.kz.

Фото жильцов дома №65 в 15 микрорайоне
Фото жильцов дома №65 в 15 микрорайоне

Как сообщил руководитель городского отдела жилищной инспекции Руслан Жукенов, по обращениям жильцов была создана комиссия с участием представителей прокуратуры, УЧС региона, участкового инспектора полиции и сотрудников акимата.

По его словам, квартиру вскрывали комиссионно, однако дальнейшие действия ограничены законодательством.

Собственники квартир обращались к нам. Мы выезжали по адресу вместе с представителями прокуратуры, УЧС Актау и участковым инспектором. Комиссионно квартира была вскрыта. Однако проникновение в частную собственность в Казахстане допускается только на основании решения суда. Мы уведомили жителей и председателя ОСИ. Согласно статье 38 Закона «О жилищных отношениях», хозяин квартиры, который наносит ущерб или причиняет вред другим собственникам, обязан полностью возместить причиненный ущерб за свой счет. К сожалению, ни сотрудники акимата, ни полиции не имеют права проникать в квартиру без решения суда. Единственный законный путь – обратиться в суд и получить соответствующее судебное решение, - пояснил Руслан Жукенов.

Председатель ОСИ Рамазан Каюпов рассказал, что неоднократно пытался связаться с владелицей квартиры, однако безуспешно.

Я ей пишу в WhatsApp, сообщения не доходят, звонки тоже. Видимо, она меня заблокировала. От жителей мы обратились в полицию. Квартиру вскрыли, трупа нет. Значит жива, объявится сказали они. Тем не менее она занимается общественной деятельностью, является руководителем инициативной группы «Первопроходец», которая продвигает идею установки памятника первым строителям города. Я написал акиму города. Может быть, примут решение объявить хозяйку в розыск, чтобы обязать ее привести квартиру в порядок и провести санитарную обработку. Или объявить локальную чрезвычайную ситуацию и обязать коммунальные службы и санитарно-эпидемиологическую службу устранить источник инфекции. Наверное, профильные органы должны составить смету расходов, чтобы акимат смог выделить средства из городского бюджета. Нельзя же оставлять источник возможной инфекции без внимания, - говорит председатель ОСИ.

По словам Рамазана Каюпова, 21 июля специалисты санитарно-эпидемиологической службы совместно с участковым инспектором провели обследование и взяли пробы воздуха на наличие опасных веществ.

Пока акимат молчит. Полиция тоже не может найти хозяйку квартиры. Говорят, что железнодорожные и авиабилеты она не покупала. Сейчас намерен направить запрос пограничникам, чтобы выяснить, пересекала ли она государственную границу, - добавил председатель ОСИ.

Редакции Lada.kz удалось связаться с владелицей квартиры. Давать официальный комментарий она отказалась, однако в переписке с журналистом изложила свою версию происходящего. Публикуем его без изменений:

Вы ничего реального не знаете, что происходило на самом деле. Если бы я понимала и знала, что вы объективно оцените происходящее, я бы может быть и попросила у вас помощи. Но я реально не верю СМИ и т.д. Тем более есть люди, которые реально заинтересованы в объёме этой квартиры, и это факт. Давление со всех сторон, камеры в подъезде, незаконно поставленные, битье окон, и т.д. Подброс, желание отжать эту квартиру  законно или не законно, меня вынудили уйти из неё, - написала женщина, после чего заблокировала журналиста.

В настоящее время проблема остается нерешенной. Жильцы продолжают добиваться принятия мер, однако без судебного решения доступ в квартиру и проведение каких-либо работ невозможны.

Напомним, ранее жильцы рассказали, что в квартире на первом этаже проживала женщина, которая на протяжении многих лет держала большое количество кошек. Из-за этого из жилья постоянно распространялся едкий неприятный запах. Около семи лет назад соседи за собственные средства наняли специализированную компанию, которая полностью очистила квартиру: помещение освободили от скопившегося мусора, провели уборку и санитарную обработку. Однако спустя некоторое время проблема возникла вновь. По словам жителей, в течение последних семи лет они неоднократно обращались в санитарно-эпидемиологическую службу, акимат и обслуживающую организацию, однако решить ситуацию до сих пор не удалось.

1
16
4
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Абсурд на заправках: почему казахстанцы без автомобилей обязаны оплачивать бензин для чужих машин?Новости Казахстана
30.06.2026, 09:30 0
С 26 июля регистрация по месту жительства в Казахстане будет проходить по новым правиламНовости Казахстана
21.07.2026, 15:38 0
«Проверка по адресу»: в Казахстане акиматы начнут обход квартир с 12 июляНовости Казахстана
29.06.2026, 08:36 0
Казахстанцам начнут «молча» списывать долги до 173 тысяч тенгеНовости Казахстана
14.07.2026, 19:29 0
С 19 июля в Казахстане изменятся правила обмена валют: что важно знать каждомуНовости Казахстана
13.07.2026, 08:08 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь