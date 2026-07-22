Запах, тучи мух и десятки кошек: жильцы ЖК «КазТрансОйл» в Актау не могут добиться санитарной обработки квартиры

Жильцы ЖК «КазТрансОйл» в 15 микрорайоне не могут добиться решения проблемы с квартирой, из которой, по их словам, распространяется сильный неприятный запах. Однако, несмотря на обращения в различные инстанции, устранить источник антисанитарии пока не удается, передает Lada.kz .

Фото жильцов дома №65 в 15 микрорайоне

Как сообщил руководитель городского отдела жилищной инспекции Руслан Жукенов, по обращениям жильцов была создана комиссия с участием представителей прокуратуры, УЧС региона, участкового инспектора полиции и сотрудников акимата.

По его словам, квартиру вскрывали комиссионно, однако дальнейшие действия ограничены законодательством.

Собственники квартир обращались к нам. Мы выезжали по адресу вместе с представителями прокуратуры, УЧС Актау и участковым инспектором. Комиссионно квартира была вскрыта. Однако проникновение в частную собственность в Казахстане допускается только на основании решения суда. Мы уведомили жителей и председателя ОСИ. Согласно статье 38 Закона «О жилищных отношениях», хозяин квартиры, который наносит ущерб или причиняет вред другим собственникам, обязан полностью возместить причиненный ущерб за свой счет. К сожалению, ни сотрудники акимата, ни полиции не имеют права проникать в квартиру без решения суда. Единственный законный путь – обратиться в суд и получить соответствующее судебное решение, - пояснил Руслан Жукенов.

Председатель ОСИ Рамазан Каюпов рассказал, что неоднократно пытался связаться с владелицей квартиры, однако безуспешно.

Я ей пишу в WhatsApp, сообщения не доходят, звонки тоже. Видимо, она меня заблокировала. От жителей мы обратились в полицию. Квартиру вскрыли, трупа нет. Значит жива, объявится сказали они. Тем не менее она занимается общественной деятельностью, является руководителем инициативной группы «Первопроходец», которая продвигает идею установки памятника первым строителям города. Я написал акиму города. Может быть, примут решение объявить хозяйку в розыск, чтобы обязать ее привести квартиру в порядок и провести санитарную обработку. Или объявить локальную чрезвычайную ситуацию и обязать коммунальные службы и санитарно-эпидемиологическую службу устранить источник инфекции. Наверное, профильные органы должны составить смету расходов, чтобы акимат смог выделить средства из городского бюджета. Нельзя же оставлять источник возможной инфекции без внимания, - говорит председатель ОСИ.

По словам Рамазана Каюпова, 21 июля специалисты санитарно-эпидемиологической службы совместно с участковым инспектором провели обследование и взяли пробы воздуха на наличие опасных веществ.

Пока акимат молчит. Полиция тоже не может найти хозяйку квартиры. Говорят, что железнодорожные и авиабилеты она не покупала. Сейчас намерен направить запрос пограничникам, чтобы выяснить, пересекала ли она государственную границу, - добавил председатель ОСИ.

Редакции Lada.kz удалось связаться с владелицей квартиры. Давать официальный комментарий она отказалась, однако в переписке с журналистом изложила свою версию происходящего. Публикуем его без изменений:

Вы ничего реального не знаете, что происходило на самом деле. Если бы я понимала и знала, что вы объективно оцените происходящее, я бы может быть и попросила у вас помощи. Но я реально не верю СМИ и т.д. Тем более есть люди, которые реально заинтересованы в объёме этой квартиры, и это факт. Давление со всех сторон, камеры в подъезде, незаконно поставленные, битье окон, и т.д. Подброс, желание отжать эту квартиру законно или не законно, меня вынудили уйти из неё, - написала женщина, после чего заблокировала журналиста.

В настоящее время проблема остается нерешенной. Жильцы продолжают добиваться принятия мер, однако без судебного решения доступ в квартиру и проведение каких-либо работ невозможны.

Напомним, ранее жильцы рассказали, что в квартире на первом этаже проживала женщина, которая на протяжении многих лет держала большое количество кошек. Из-за этого из жилья постоянно распространялся едкий неприятный запах. Около семи лет назад соседи за собственные средства наняли специализированную компанию, которая полностью очистила квартиру: помещение освободили от скопившегося мусора, провели уборку и санитарную обработку. Однако спустя некоторое время проблема возникла вновь. По словам жителей, в течение последних семи лет они неоднократно обращались в санитарно-эпидемиологическую службу, акимат и обслуживающую организацию, однако решить ситуацию до сих пор не удалось.