Прокуроры бесплатно окажут жителям Мангистау юридическую помощь

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Акция «Правовая аптека» состоится 24 июля.

Жители региона смогут задать вопросы и получить квалифицированную помощь по правовым вопросам совершенно бесплатно.

Акция пройдет в здании торгового центра Saya Park в 10 микрорайоне. Начало в 15:00 часов.

Как отмечается, проект работает по принципу «аптеки», только вместо лекарств посетителям предлагают бесплатную юридическую помощь. Прокуроры в доступной форме разъясняют нормы законодательства, консультируют по вопросам взыскания алиментов, оформления наследства, разрешения трудовых споров и другим правовым вопросам. Прием ведется без предварительной записи и талонов, что позволяет гражданам оперативно получить необходимую консультацию.