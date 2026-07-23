Специалисты отдела архитектуры ответят на вопросы жителей Актау в прямом эфире

Жители Актау смогут задать вопросы специалистам городского отдела архитектуры и градостроительства во время прямого эфира в Instagram, передаёт Lada.kz .

Фото из архива Lada.kz

Как сообщили в пресс-службе Актауского городского акимата, 24 июля в 17:00 часов на официальной странице ведомства в Instagram состоится прямой эфир, посвященный работе отдела архитектуры и градостроительства.

В ходе трансляции специалисты расскажут об итогах работы отдела, поделятся планами на ближайшее время, а также ответят на актуальные вопросы, интересующие горожан, - сообщили в акимате.

Жители смогут в режиме реального времени задать свои вопросы и получить на них ответы.

В администрации приглашают всех желающих присоединиться к прямому эфиру и воспользоваться возможностью напрямую пообщаться со специалистами профильного отдела.